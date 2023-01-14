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Yüzlerce yıllık tarihi eserleri sosyal medyada satmaya kalktı

Sosyal medya üzerinden Selçuklu satışı yapılan, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 217 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere sosyal medya üzerinden müşteri arayan S.S. yakalandı.

14 Ocak 2023 Cumartesi 19:59
Yüzlerce yıllık tarihi eserleri sosyal medyada satmaya kalktı

Yüzlerce yıllık tarihi eserleri sosyal medyada satmaya kalktı

Sosyal medyada elinde bulunan yüzlerce yıllık tarihi eserleri sattığı ihbar edilen bir kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 217 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere sosyal medya üzerinden müşteri arayan S.S. yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S.'nin elinde bulunan tarihi eserleri sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalar sonrası, S.S.'nin sosyal medya üzerinden elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı ve tarihi eserleri evinde sakladığı, tarihi eser kaçakçılığı yapanlarla sık sık bir araya geldiği tespit edildi. 

SEÇUKLU, BİZANS VE OSMANLI DÖNEMLERİNE AİT 

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri şahsın ikamet adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda; 169 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen dürbün, 2 şarap testisi, 3 şamdanlık, 2 havan,  baharat öğütücü, 5 gümüşlük, su matarası, 4 kılıç, 4 kolye, 13 ahşap baston, Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 minyatör heykel,  4 hançer ile 5 kılıç ele geçirildi.  

Ele geçirilen eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde; Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukları , yurtiçinde alım-satımının ve yurtdışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında olduğu değerlendirildi.

Ele geçirilen Tarihi Eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Yakalanan S.S. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 
 

Son Güncelleme: 14.01.2023 20:30
Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaAntikaDefine
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