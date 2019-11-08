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Zabıta'dan seyyar satıcıya yardım eden gence dayak

Kaldırımda zeytinyağı satan vatandaşa yardım eden gence, zabıtadan tekme tokat dayak olaya tanık olanların cep telefonu ile görüntelindi.

Zabıta'dan seyyar satıcıya yardım eden gence dayak

Kaldırımda zeytinyağı satan vatandaşa yardım eden gence, zabıtadan tekme tokat dayak olaya tanık olanların cep telefonu ile görüntelindi.

08 Kasım 2019 Cuma 22:45
Zabıta'dan seyyar satıcıya yardım eden gence dayak

Zabıta'dan seyyar satıcıya yardım eden gence dayak



Seyyar satıcılarla mücadele eden zabıta ekiplerinin toplu halde bir gence saldırısı, görenleri dehşete düşürdü.

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, zabıta, zeytinyağı sattığı tezgahını kaldırmasını istedikleri seyyar satıcıya yardım eden genci tekme tokat dövdü. Çok sayıda zabıtanın, genci dövdüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırım üzerine koyduğu eşyalar ile sayyar satıcı tezgahlarını kaldırmak için denetime çıktı. Zabıta memurları, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde de zeytin yağı satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak istedi. Adı öğrenilemeyen satıcı ise duruma tepki gösterdi. Yoldan geçen A.E. isimli genç de seyyar satıcıya destek verdi. Ancak zabıta memurları ile seyyar satıcı ve A.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken tezgah belediye aracına yüklendi.

Aynı anda zabıtalar, A.E. adlı kişiyi uzaklaştırmak istedi.

Ancak aniden E.A.'ya tekme tokat saldırdı. Çok sayıda zabıta memurunun saldırdığı A.E., çevredekiler tarafından kurtarılarak, alandan uzaklaştırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıya anbean görüntüledi. Vatandaşlar zabıtalara tepki gösterdi.

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