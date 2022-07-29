Zabıta müdürü için taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Orhaneli'yi karıştıran iddiamın sahibi ilçede dar gelirli Erdem Öztürk isimli esnaf. Sosyal medya hesabı üzerinden, işletmesine astığı pankart ile sesini duyurdu. Pankartta şu ifadeler yer alıyordu:
“Ak Parti Orhaneli Belediyesi’nde zabıta müdürü Mustafa isimli şahıs, eşime cinsel taciz, darp ve hanemize tecavüzde bulunduğu için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Şikayetimizi geri almadığımız için bugün arabamıza el koydular. Bizi bezdirip şikayetimizi geri aldırmaya çalışıyorlar. Almayacağız”
“ZABITA MÜDÜRÜ EVİME GİRİP EŞİMİ ÖPMEYE ÇALIŞTI”
Pankart resminin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte esnaf Erdem Öztürk, Cumhuriyet’ten Rabia Azra Sözcü’ye konuştu. Öztürk olayı şu sözlerle anlattı:
“ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKMEM İÇİN TEHDİT ETTİLER”
Şikayete rağmen, yargıda bir ilerleme olmadığını söyleyen Öztürk, şöyle devam etti:
“Bir de eşimin karşısına geçip kaş göz yapıyormuş, ‘gördün mü bak, şikayet ettin de ne oldu?’ diyormuş. Bir de bunlarla uğraşıyoruz. Salı günü Ali isimli bir memur geldi, ‘Belediye başkanı şikayetini geri almazsa onun her şeyini alırım diyor’ dedi. Şikayetimi geri almayacağımı onlara da söyledim. 20 dakika sonra Hüseyin isimli belediyenin bir memuru daha gelip aynılarını söyledi. ‘Bak erdem burası küçük yer. Belediye başkanı, şikayetini geri çekmezse her şeyini alırız , burada ekmek yiyemez diyor’ dedi. Ertesi gün tost yaptığım arabamı aldılar. Bugün de işyerime astığım pankart için şikayet etmişler. Belediye bana bir pantolon, oğluma bir şort verdi. Bunlar mı yardımmış? İşyerimizi ihale ile aldık kirasını da ödüyoruz. Ben yalnızca eşimin derdindeyim”
ORHANELİ BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA GELDİ: ASILSIZDIR
Çiftin iddialarının ardından Orhaneli Belediyesi‘nden yapılan açıklamada, “Söz konusu olayda ismi geçen kişiler belediyemizin sosyal yardımda bulunduğu muhtaç kişilerdir. Belediyemiz tarafından şu an işlettikleri dükkan kendilerine destek amaçlı tahsis edilmiştir. Şahıslar ilçedeki pazar yerine işgaliye bedeli ödemeden tezgah açmak isteyince esnaf tarafından şikayet edilmişlerdir. Belediyemize bağlı ekipler çiftin tezgahını kaldırmak isteyince bu tatsız iddialar ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar gerçek değildir. Olay şu an savcılığa intikal etmiş, sosyal hizmetler müdürlüğümüz de gerekli işlemleri başlatmıştır” denildi.