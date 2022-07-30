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Zehra Bayır cinayeti | 7 gözaltı, 3 kişi tutuklandı

Milas Selimiye Mahallesi'nde bir eğlence mekanında yer alan yapay gölet içinde cansız bedeni bulunan 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın cinayete kurban gitti ortaya çıktı

30 Temmuz 2022 Cumartesi 13:00
Zehra Bayır cinayeti | 7 gözaltı, 3 kişi tutuklandı

Zehra Bayır cinayeti | 7 gözaltı, 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye mahallesinde bir eğlence mekanının yapay göletinde, cansız bedeni bulunan Zehra Bayır'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlendi. Kafasına nacakla vurularak katledilen genç kızın yakınları suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Bu arada Zehra'nın yakınları, zanlıların cinayeti örtbas etmeye çalıştıklarını ve cinayet aletinin, 'balta ya da satır' olduğunu iddia etti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Selimiye mahallesinde bulunan bir eğlence mekanının yapay göletinde, 18 yaşındaki Zehra Bayır ölü bulundu. 24 Temmuz Pazar günü yaşanan olayda, ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İfade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan iş yeri sahibi İlamber İlter’in de aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zehra Bayır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan ailesi tarafından teslim alındıktan sonra memleketi Konya'da toprağa verildi.

Yeniçağ'dan Büşra İlaslan'ın haberine göre Zehra’nın yakın akrabası şunları söyledi:

“Zehra’nın ölüm haberini ilk önce babaannesi haber alıyor. Zehra’nın babası ile birlikte Muğla’ya geçtik. Biz Milas yoluna giderken karakol komutanını aradık. O da bizi Adli Tıp Kurumu'na yönlendirdi. Adli Tıp Kurumu’na gittik. Burada bulduğumuz bir hocanın numarasını aradık. Böyle olaylarda hoca da götürülüyormuş. Bilgimiz yok bir şey öğrenebiliriz belki diye.

"BALTA YA DA SATIR GİBİ BİR ŞEY İLE BAŞINA DARBE ALMIŞ"

Hoca, cenazeyi almaya gidenin bir arkadaşı olduğunu ve ondan öğrendiği kadarıyla Zehra’nın balta ya da satır gibi bir şey ile kafasına darbe aldığını söyledi. Sonra tespit etmemiz gerekiyordu. Zehra’nın babası fenalık geçirdi, teşhis için girecek gibi değildi, ben girdim. Kolunda annesinin isminin yazdığı dövmesinden teşhis ettik. Bu olayı herkes duysun, suçlular cezasını alsın, başka canlar yanmasın”

"CİNAYETİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR"

Olaya ilişkin konuşan D.Y., Zehra’nın, ölü bulunduğu mekanda çalıştığını ve mekana gelen bir müşteri tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Cinayetin iş yeri sahibi İlamber İlter ve çalışanları tarafından örtbas edilmeye çalışıldığını belirten D.Y., Zehra’nın darp edildiğini ve başından yaralandığını iddia etti.

"BENİM KIZIM ONLARA NE YAPMIŞ OLABİLİR"

18 yaşındaki kızını toprağa veren baba Oğuzhan Bayır ise “Tüm Türkiye duysun. Bir insanın kafasına nacakla vurulmaz. Ne yapmış olabilir benim kızım onlara. Suçlular cezasını çeksin…” diyerek isyan etti.

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