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Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti

Antalya Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal, şirket merkezinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

20 Mart 2023 Pazartesi 17:56
Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti

Zehra Çatal cinayeti | İş yerinde cinayete kurban gitti

Muratpaşa'nın tanınmış inşaat şirketlerinden birinin kurucusu ve sahibi kadın işyerinde silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın olay yerinde can verdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 45 yaşındaki Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak tartışmasında inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabanca ile 6 kez ateş ederek, öldürdü.

Antalya'da saat 14.30 sıralarında Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde işyerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


 

Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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