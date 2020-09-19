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Zehra Çaycı, Korhan Taştekin cinayeti için müebbet istendi

Isparta'da 3 yıldır kayıp Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü öne sürülen besici Ali Aydıner hakkına çifte müebbet istendi.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:50
Zehra Çaycı, Korhan Taştekin cinayeti için müebbet istendi

Zehra Çaycı, Korhan Taştekin cinayeti için müebbet istendi

Yasak aşk yaşadıkları iddiasıyla eşi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Zehra Çaycı ile ile aynı cinayete kurban giden Korhan Taştekin'in katil zanlısı için ömür boyu hapis cezası istendi. Zehra Çaycı ile Korhan Taştekin'in tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine yürütülen soruşturmada, katil zanlısı Ali Aydıner hakkında yürütülen teknik takipte, kayıp iki kişiyi kendisinin öldürdüğü bilgisine ulaşılmıştı.


Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu Ali Aydıner hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Aydıner'in SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin ile taraf avukatları hazır bulundu.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Duruşmada sanık Ali Aydıner, Zehra ile Korhan'ın kendisine ait Yazısöğüt köyünde bulunan çiftlik evine geldiğini, birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gittiklerini anlattı. Bir süre sonra Korhan'ın başka bir araçla geri gelip, kendisine "Benim arabayı yarın babama teslim et" dediğini öne süren Aydıner, "Onları ben öldürmedim, ne olduğunu da bilmiyorum" dedi.

'KORHAN, ZEHRA'YI ÖLDÜRDÜ, BEN DE KORHAN'I ÖLDÜRDÜM'

Mahkeme başkanının, "Olaydan sonra, Özlem ile onun evinde buluştuğunuz ve burada yaptığınız konuşma kayıtlarında, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dediğin tutanaklarda yer alıyor. Buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine de Sanık Ali Aydıner, kendisine oyun oynandığını, gerçekleri Korhan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi Özlem Singeç'in bildiğini öne sürdü.

Duruşmada, savcı, sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının savunma için süre istediği duruşma ertelendi.

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