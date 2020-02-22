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Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..

Ailecek genç bir kızın başına çöreklenen O.Ç ve kayınpederi H.Ç. adlı katil zanlıları, henüz 23 yaşındaki genç bir kadını başını taşla ezerek uçurukdan aşağı attılar.

22 Şubat 2020 Cumartesi 21:51
Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..

Zeliha Armağan cinayeti | Kuma olmaya direndi katledildi..



Böyle vahşet görülmedi. Zeliha Armağan adlı kadını öldüren O.Ç ve kayınpederi H.Ç. adlı iki katil Suriye'ye kaçmaya hazırlanırken yakalandı. Eşinin üstüne kuma almak isteyen katil zanlısına, kayınpederi olacak alçağın da yardım ettiği belirlendi. Şanlırufa'dan kuma olmamak için önce İzmir'e kaçan talihsiz kadını adım adım ölüme sürükleyen gözü dönmüş katiller Adana'ya getiriliyor. 

YUH OLSUN SİZİN AKRABALIK ANLAYIŞINIZA 

Adana Pozantı'da işlenen vahşi cinayette, kızının kocasına kuma almak isteyen kayınpeder parmağı da ortaya çıktı. Damadı O.Ç. ve öz kızının üstüne kuma getirmek için gözünü kan bürüyen akrabalık bağına vatandaşlar sosyal medyadan ağır sözlerle tepki gösterdi. Şanlıurfa'da yaşayan evli O.Ç. Zeliha Armağan ile dini nikahla evlenmek istedi. O.Ç.'ye kuma olmayı kabul etmeyen Zeliha Armağan (23), İzmir'e akrabalarının yanına sığındı. Durumu öğrenen O.Ç. ise kayınpederi H.Ç. ile İzmir'e giderek genç kadını evlenmek için ikna etmeye çalıştı.


ÖNCE UÇURUMDAN AŞAĞI ATTI

H.Ç. ile O.Ç., Zeliha Armağan'ı otomobile bindirip, Şanlıurfa'ya götürmek için yola çıktı. İddiaya göre, yol boyunca tüm ikna çabasına karşın olumsuz yanıt alan O.Ç., Adana'nın Pozantı ilçesi Vali Çeşmesi mevkiinde otomobili durdurup, aşağı indirdiği Zeliha Armağan'ı uçurumdan attı.

BAŞINI TAŞLA EZİP ÖLDÜRDÜLER

O.Ç., Armağan'ın ölüp, ölmediğini kontrol etmek için yanına indi. Armağan'ın ölmediğini fark eden O.Ç., genç kadını başını taşla ezip, öldürdü.

VAHŞETİ BİR BAŞKA AKRABASI ORTAYA ÇIKARDI

Şanlıurfa'da polis merkezine giden O.Ç.'nin akrabası M.Ç., Zeliha Armağan'ın öldürüldüğünü ileri sürdü. Adana polisiyle irtibata geçen ekipler, M.Ç.'nin verdiği adresten ve O.Ç.'nin otomobilinin Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından Armağan'ın cesedine ulaşıldı. Zeliha Armağan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAÇMA PLANI YAPARKEN YAKALANDILAR

Şüpheliler de Suriye'ye kaçma planı yaparken yakalandı. Adana'ya getirilecek olan şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.

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