Zengin çocuklarının kaza haberlerine erişim engeli





Zengin çocuklarının neden olduğu trafik kazalarında can verenlerin hukuk mücadelesi güçlü aileler karşısında adeta unutuluyor. Bir motokurye gencin 8 yıl önce ölümüne neden olan Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'i konu alan haberlere mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi. İşte haberin detayları;

İktidara yakın iş insanı, milyarlık kamu ihalelerin tartışmalı ismi olan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz, 2015 yılında Kısıklı'da bir motokuryenin ölümüne neden olduğu kazayla ilgili habere erişim engeli getirtti.



Kaza haberinin yayımdan kaldırtan Ahmet Cengiz'i, motokurye Musa Akan'ın ölümüne ilişkin yargılandığı davada, hakkında verilen beraat kararına ilişkin haber de rahatsız etti.

Motokurye Musa Akan'ı lüks cipiyle çarpıp öldüren ve hakkında açılan davada beraat eden Ahmet Cengiz, "Sinan Çetin'in oğlundan sonra Mehmet Cengiz'in oğlu da..." başlıklı haberin kaldırılmasını istedi.

Haberde, yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin de lüks aracı ile çarptığı araçta polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olmuştu. Şehit olan polis memuru Alagöz'ün eşi davadan vazgeçmiş ve Çetin ailesinden 1,5 milyon liralık kan parası aldığı iddia edilmişti.

Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in kaldırılmasını istediği dava haberi şöyle:

Üsküdar Kısıklı’da Musa Akan’ın ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 15 yıla kadar hapsi istenen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in oğlu Ahmet Cengiz’in (32) yargılandığı dava karara bağlandı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz 2015’de meydana gelen kazada motokurye Ayhan Mutlu’nun dikkatsizlik sonucu yolcu indirip bindiren minibüse çarptığı, Cengiz’in de onu çok yakından takip ettiği ve hızını da ayarlamadığı için devrilen motosikletten düşen Musa Akan ve Ayhan Mutlu’ya çarptığı, kusurlu olduğu belirtildi. Cengiz için 2 - 15 yıl, Mutlu için 2 - 6 yıl hapis cezası istendi.

Savcılık, Ahmet Cengiz’i cipi ile motokuryeyi fazla yakından ve hızlı gitmekle suçlasa da, mahkeme ölümlü kazada kusuru olmadığı gerekçesiyle ünlü işadamının oğlu için beraat verdi.

Mahkeme Heyeti, sanık Cengiz’in kazada kusuru bulunmadığından beraatine karar verdi. Mutlu’yu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme bu cezayı da, 15 bin 200 lira para cezasına çevirdi.