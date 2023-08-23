Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Zerrin Kılıç'ın ölümü | Pencereden düşmeye bakanlık itiraz etti

Son yıllarda kadın cinayetlerinde 'Pencereden düşme' senaryosu hem polisin hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın dikkatinden kaçmıyor. Zerrin Kılıç cinayetinde bakanlık olayın peşine düştü

23 Ağustos 2023 Çarşamba 00:46
Zerrin Kılıç'ın ölümü | Pencereden düşmeye bakanlık itiraz etti

Zerrin Kılıç'ın ölümü | Pencereden düşmeye bakanlık itiraz etti


Eskişehir'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanırken beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkındaki mahkeme kararına, davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti.

ESKİŞEHİR'de 2'nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç'ın (36) ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklu yargılanırken beraat eden sevgilisi Yılmaz Sazak (34) hakkındaki mahkeme kararına, davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da itiraz etti. Bakanlığın itiraz dilekçesinde Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiği belirtilerek, "Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır" denildi.

Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan, 12 yaşında kız çocuğu annesi Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran'da saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeki incelemede ise yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında sanık Yılmaz Sazak'ın Zerin Kılıç'ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi. Mahkeme kararında, "Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi" denildi. Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında "kadına karşı tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi.

KARAR, SANIKLARA CESARET VERİR, KAMU VİCDANINI YARALAR

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eskişehir İl Müdürlüğü de beraat kararına itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen itiraz dilekçesinde sanık Yılmaz Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiği öne sürülerek beraat kararının olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret verip, kamu vicdanında derin yaralar açtığı belirtildi.

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili olarak Avukat İlter Duman imzalı itiraz dilekçesinde, "Yerel mahkeme, suçun işlendiğinin objektif olarak kanıtı olan tüm delilleri sanık lehine değerlendirmiştir. Olayın olduğu yer, orada bulunan kişiler ve olayın niteliği gereği mevcut delil durumu da dikkate alındığında daha etkin bir yargılama ve değerlendirme yapılması gerekirdi. Ancak mahkeme elde bulunan ve tarafımızca suçun işlendiğine kesin kanıt olan delilleri tamamen sanık lehine yorumlamış ve neticeten de beraat kararı vermiştir. Verilen bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır. Tüm dosya kapsamı ve toplanan diğer tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabittir. Ancak mahkeme tüm bunlar hilafına davranarak, hukuka ve kanunlara aykırı bir şekilde beraat kararı vermiş ve bizim de bu kararı sanık aleyhine istinaf etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur" denildi.


BAŞSAVCILIK VE AVUKAT DA İTİRAZ ETMİŞTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Yılmaz Sazak'ın beraat ettiği mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (istinaf) taşıyıp itiraz etmişti. Başsavcılık itiraz dilekçesinde sanığın savunmalarının birbiriyle çeliştiğini ve "nitelikli kasten öldürme" suçundan ceza alması gerekirken beraat ettirildiği ifade etti. Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan da mahkeme kararına itiraz etti. Avukat Seyhan, itiraz dilekçesinde kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile kararın tamamen uyumsuz olduğunu ifade etmişti.

Anahtar Kelimeler:
CinayetCinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş
Kız kardeşini 'Araba kullanma' karşılığında istismar etmiş
Köksal Kaçmaz'ın ölümü | MHP'li eski başkanı silahlı saldırı
Köksal Kaçmaz'ın ölümü | MHP'li eski başkanı silahlı saldırı
Aziz Alptekin'in ölümü | Atama beklerken canına kıydı
Aziz Alptekin'in ölümü | Atama beklerken canına kıydı
Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'
Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'
AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı
AKP'li vekilin aracını şikayet eden vatandaş gözaltına alındı
Kiracısını çıkarmak için ev bastı, apartman ayağa kalktı
Kiracısını çıkarmak için ev bastı, apartman ayağa kalktı
Dinlenme tesisinde bedava yemek kavgası
Dinlenme tesisinde bedava yemek kavgası
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın
Esenyurt Kültür Merkezi'nde yangın
Yozgat Sorgun'da feci kaza, 11 can kaybı
Yozgat Sorgun'da feci kaza, 11 can kaybı
Suriyeli fırıncının çocuk istismarı halkı isyan ettirdi
Suriyeli fırıncının çocuk istismarı halkı isyan ettirdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim