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Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi

Eskişehir'de yaşayan ve henüz 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, evinin camlarını silerken dengesini kaybederek yere düştü. Kırlı olay yerinde can verdi

18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:52
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi

Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi


Eskişehir’de odasının camını silerken 3. kattan apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.


Korkunç olay, Eskişehir Fatih Mahallesi Dipçin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dipçin Sokak'ta bulunan evinde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep Kırlı (25), 3’üncü kattan aşağı düştü.

Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı’nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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ölümü
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