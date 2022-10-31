Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör intihar etti
Muğla'da, 24 Mayıs 2021'de kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürmek suçundan tutuklanan ve müebbet hapis cezası onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, Adana'da F tipi cezaevinde kaldığı tek odalı yerde karyolaya çarşafla kendini asarak intihar etti
Zeynep Şenpınar (24) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezası onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde yaşamına son verdi.
SAYIM YAPAN GARDİYANLAR BULDU
Adana'da F tipi cezaevinde bulunan sanık, kaldığı tek odalı yerde karyolaya çarşafla kendini asarak intihar etti. Olaydan sonra 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cansız bedenini, sabah 08.30'da sayım yapan gardiyanlar buldu.
Konayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.