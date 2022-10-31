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Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör intihar etti

Geçtiğimiz yıl Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı tam 37 bıçak darbesiyle öldüren ve müebbet hapis cezası alan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu intihar ederek yaşıman son verdi

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:49
Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör intihar etti

Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör intihar etti


Muğla'da, 24 Mayıs 2021'de kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürmek suçundan tutuklanan ve müebbet hapis cezası onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, Adana'da F tipi cezaevinde kaldığı tek odalı yerde karyolaya çarşafla kendini asarak intihar etti

Zeynep Şenpınar (24) cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezası onanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu, cezaevinde yaşamına son verdi.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Muğla'da, 24 Mayıs 2021'de kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürmek suçundan tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na (27) verilen müebbet hapis cezası, 22 Ekim'de Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından cezası onanmıştı.


SAYIM YAPAN GARDİYANLAR BULDU

Adana'da F tipi cezaevinde bulunan sanık, kaldığı tek odalı yerde karyolaya çarşafla kendini asarak intihar etti. Olaydan sonra 14 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkan Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cansız bedenini, sabah 08.30'da sayım yapan gardiyanlar buldu.


Konayla ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayeti
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