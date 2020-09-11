Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar
Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 kez bıçaklayarak vahşice öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, evden kaçan genç kızı peşinden gidip tekrar eve götürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Muğla'da, Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından feci şekilde dövülen ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) ölümünden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
KAÇAN ZEYNEP'İ EVE GERİ GÖTÜRÜYOR
Edinilen bilgilere göre görüntülerde, sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı yer aldı. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.
37 KEZ GENÇ KIZI BIÇAKLAMIŞTI
13 BIÇAK DARBESİ ÖLDÜRÜCÜ BÖLGELERE
Sağ-sol akciğer, kalp, karaciğer ile sağ böbreğinde kesikler bulunduğu ifade edilen raporda, Zeynep Şenpınar'ın yanağının üst bölgesindeki, çenesinin altındaki ile her iki dizindeki yaraların darp sırasında oluştuğu bilgisi yer aldı.
'AHMET'LE NET ŞEKİLDE BİTTİ' MESAJI GÖNDERDİ
Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıktı.
Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı basına yansımıştı.