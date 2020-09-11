Zeynep Şenpınar cinayeti | Katil boksör vahşetinde yeni detaylar



Kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) 37 kez bıçaklayarak vahşice öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, evden kaçan genç kızı peşinden gidip tekrar eve götürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.



Muğla'da, Milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından feci şekilde dövülen ve göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) ölümünden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

KAÇAN ZEYNEP'İ EVE GERİ GÖTÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre görüntülerde, sevgilisi Selim Ahmet Kemaloğlu'ndan kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı yer aldı. Kemaloğlu ise Zeynep'in peşinden gidip kaçtığı eve geri getiriyor. Görüntünün mahkeme dosyasına eklendiği öğrenildi.

37 KEZ GENÇ KIZI BIÇAKLAMIŞTI



13 BIÇAK DARBESİ ÖLDÜRÜCÜ BÖLGELERE

Kemaloğlu hakkındaki savcılık iddianamesinde kan donduran korkunç detaylar yer almıştı. İddianamede yer alan otopsi raporunda, Kemaloğlu'nun genç kızı vücudunun çeşitli yerlerinden 37 kez bıçakladığı ve bunlardan 13'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Sağ-sol akciğer, kalp, karaciğer ile sağ böbreğinde kesikler bulunduğu ifade edilen raporda, Zeynep Şenpınar'ın yanağının üst bölgesindeki, çenesinin altındaki ile her iki dizindeki yaraların darp sırasında oluştuğu bilgisi yer aldı.



'AHMET'LE NET ŞEKİLDE BİTTİ' MESAJI GÖNDERDİ

Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın bir arkadaşına, "Ahmet ile net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" yazılı mesajı attığı ortaya çıktı.



Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı basına yansımıştı.