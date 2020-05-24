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Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti

Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgilir Fakültesi Öğretmenlik Bölümü mezunu Zeynep Şenpınar, boksör olduğu öğrenilen sevgilisi Selih Ahmet K. adlı zanlı tarafından hunharca katledildi.

24 Mayıs 2020 Pazar 16:21
Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti

Zeynep Şenpınar cinayeti | Milli boksor sevgilisi hunharca katletti

Türkiye, Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Muğla'dan gelen kadın cinayeti haberiyle girdi. 
Muğla'da milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K. (26), göğsünden ekmek bıçağı ile bıçaklayıp darp ettiği aynı evde yaşadığı kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (25) öldürdü. Bıçakla kendine de zarar veren Selim Ahmet K. gözaltına alınırken tedavisi için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı

Korkunç olay, bu sabah saatlerinde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar ve erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim Ahmet K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kız arkadaşı Şenpınar'ı göğsünden bıçakladıktan sonra darp etti.

Selim Ahmet K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kendine bıçakla zarar veren Selim Ahmet K., gözaltına alınarak tedavi için ambulansla hastaneye sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemesinin ardından Zeynep Şenpınar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kadın CinayetiMuğla
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