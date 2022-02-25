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Zeytinburnu'nda Afganlı silahlı çeteden milyonluk soygun

İstanbul'da yabancı uyruklu şahısların kurduğu silahlı çetelerin karıştığı suçlar hızla artıyor. Afgan uyruklu silahlı kişiler Zeytinburnu'nda işyerini bastı.

25 Şubat 2022 Cuma 10:49
Zeytinburnu'nda Afganlı silahlı çeteden milyonluk soygun

Zeytinburnu'nda Afganlı silahlı çeteden milyonluk soygun

Suriyeli sığınmacıların ardından Afganistan'dan kaçarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganlıların oluşturduğu silahlı çeteler İstanbul'un başına bela oldu.

Zeytinburnu'nda dükkan sahibinin İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı olduğu ileri sürülen beyaz eşya mağazasına giren yabancı uyruklu şüpheliler, silah doğrultarak içerideki kişilerin ellerini bağladı. Şüpheliler işyerinin kasasındaki 765 bin dolar, 4 bin Euro ve 300 bin TL parayı gasp ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Pazartesi günü Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mağaza sahibi İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı oluyordu.

Mağazaya giren yabancı uyruklu şüpheliler, Afganistan'da yaşayan bir kişinin selamını getirdiklerini söyledi. Şüpheliler, mağaza sahibini kandırarak kasanın bulunduğu üst kata çıktı.

Yanlarında bulunan silahları çıkaran şüpheliler iş yeri çalışanlarına zorla kasayı açtırdı. Edinilen bilgiye göre iş yeri çalışanlarının ellerini bağlayarak, kasa içerisinde bulunan 765 bin dolar, 4 bin Euro ve 300 bin TL parayı çantaya doldurarak, soyguncular mağazadan çaldıkları paralarla hızla olay yerinden uzaklaştı.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Elleri bağlı sürünen mağaza çalışanı telefona ulaşarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyerek mağaza çalışanların ifadesine başvuran ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Anahtar Kelimeler:
Afgan çeteZeytinburnu
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