Zeytinburnu'nda kaza | Sürücü baygınlık geçirdi, araç aşağı yola düştü
İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil, üst yoldan D-100 yan yola düştü. Sürücü yaralanırken, kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"SARA NÖBETİ GEÇİRDİ" İDDİASI
Bünyamin D.'nin sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirerek bayıldığı bu nedenle kaza yaptığı öne sürüldü.
Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde yoğunlaşan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.