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Zeytinburnu'nda kaza | Sürücü baygınlık geçirdi, araç aşağı yola düştü

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde sürücüsünün baygınlık geçirdiği araç saat 13.00 sıralarında bariyerleri aşarak D-100 karayoluna düştü.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:35
Zeytinburnu'nda kaza | Sürücü baygınlık geçirdi, araç aşağı yola düştü


Zeytinburnu'nda kaza | Sürücü baygınlık geçirdi, araç aşağı yola düştü

İstanbul Zeytinburnu'nda sürücüsünün baygınlık geçirdiği belirtilen otomobil, üst yoldan D-100 yan yola düştü. Sürücü yaralanırken, kaza sonrası yan yol ulaşıma kapandı.

İddiaya göre Mevlana Caddesi'nde 34 PY 8441 plakalı otomobiliyle seyir halindeki sürücü Bünyamin D., bariyerleri aşarak yaklaşık 8 metre yükseklikten D-100 Topkapı istikameti yan yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

"SARA NÖBETİ GEÇİRDİ" İDDİASI

Bünyamin D.'nin sara hastası olduğu, kaza yapmadan önce nöbet geçirerek bayıldığı bu nedenle kaza yaptığı öne sürüldü.  

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Topkapı istikametinde yoğunlaşan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
 

Anahtar Kelimeler:
İstanbulZeytinburnuKaza
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