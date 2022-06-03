Zor durumdaki iş adamları için para toplarken yakalandılar



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın baş harflerini kullanarak şirket kuran uyanıklar iş insanlarını "Zor durumda olan iş adamları için yardım topluyoruz" diyerek dolandırmışlar

İstanbul'da aradıkları iş adamlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aradıklarını, seminer düzenleyerek plaket verileceğini söyleyerek 2 ila 7 bin lira arasında para isteyen 5 şüpheli, İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.



İstanbul’da bir iş adamı kendisini telefonla arayan kişilerin dolandırıcı olabileceğinden şüphelenerek şikayetçi oldu. İş adamı, polise verdiği ifadede kendisini arayanların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından aradıklarını iddia ettiğini, müfettiş olduklarını ve seminer düzenleyerek plaket verileceğini söylediklerini dile getirdi.

İş adamı, zor durumdaki iş adamları için de para topladıklarını söyleyerek bir miktar para göndermesini isteyen kişilere 5 bin TL gönderdiğini ifade etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği olayla ilgili geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaptıkları incelemede şüphelilerin internet üzerinden Ankara'nın alan kodu olan 312 ile başlayan numaralar satın aldıkları, ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının baş harflerini taşıyan bir şirket kurarak banka hesap numaraları oluşturdukları tespit edildi.

Şüphelilerin kandırdıkları iş adamlarının 2 bin lira ila 7 bin lira arasında değişen miktarda paraları bu hesap numarasına gönderdikleri tespit edildi. Öte yandan şahısların iş adamlarını ikna etmek için bakanlığa ait santral hattı gibi çağrı kaydı yaptıkları belirlendi.

SES KAYDI DA DİNLETTİLER

İddiaya göre Ankara alan kodunu kullanıp telefonla arayan dolandırıcılar inandırıcı olsun diye önce bir ses kaydı dinletiyorlardı. Ses kaydında "Bakanlığımıza hoş geldiniz operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz" diyor. Bir süre sonra telefona çıkan kişi karşısındaki esnafa ben bakanlık müfettişiyim ya da başmüfettişiyim sizi takip ediyoruz başarılı bir girişimcisiniz gibi sözlerle lafa giriyor. Ardından bir seminer düzenleyeceğiz katılanlara da plaket vereceğiz sizlerde katılmak isterseniz davet ediyoruz diyor.

PLAKET İÇİN BAĞIŞ İSTEDİLER

Ancak seminere katılmak ve plaket öncesinde zor durumdaki esnaflarımız için 2 ila 7 bin lira arasında bir para topluyoruz diyorlar. Bir süre sonra da sözde bakanlık adına açılmış hesaba para aktarmasını istiyorlardı.

ANKARA GÖRÜNÜMLÜ İZMİR'DEN ARAMIŞLAR

Dolandırıcılık Masası ekipleri, bu arayan kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa sürede şahısların aslında Ankara'da değil İzmir'de oldukları oradan internet üzerinden arama yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri geçtiğimiz günlerde İzmir ve Manisa'da 5 adrese operasyon yaptı ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte mağdur esnaflara ait olduğu değerlendirilen dekontlar ile suçta kullanılan telefon ve tabletler ele geçirildi.