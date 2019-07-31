Evde sinek kovucu yapımı | Evde sinek kovucu nasıl yapılır



Sivri sineklerden etrafa kimyasal zehirler saçmadan kurtulmak isteyenler bu haber sizin için. Kuru kahve telvesi ya da bayatlamış kahve kutusunun paketinin dibinde kalmış parçalar sinek kovucu için en doğal yöntem. Kavanoz dibinde kalmış kahveleri ve içtiğimiz kahve fincanının dibinde, cezvede kalmış telveleri bir kap içinde biriktirelim.

Biriktirdiğimiz kahveleri kesinlikle metal kaplar içinde ayrı ayrı saklayalım. Bu metal kapların ebadı küçük olabilir, konserve kutusu krem kutusu tercih edilebilir. Fakat metal olması önemli çünkü cam kavanozları çatlatıp yangına neden olma riski çok yüksek. İşin bu kısmını aklınızdan çıkarmayın.

Kahve telvesini çakmakla yakarak dumanının sağa sola gitmesini sağlıyoruz.

Hem güzel bir koku yayıyor hem de kara sinek ve sivri sineklerin gelmesini engelliyor.

LİMON PORTAKAL VE LAVANTA YAĞI DA ETKİLİ

Limon yağı, lavanta yağı ve portakal yağı da sinek kovucu olarak kullanılabilir.

Bunlardan birini bir miktar suyun içine yeteri miktarda karıştırarak (250 Mlg Çeyrek litrelik sprey şişesi için 10 15 damla, kokusu hoşunuza gidiyorsa daha fazla da olabilir) hazırladığımız sıvıyı odaya ve açıkta kalan ayaklarımız kollarımız bacaklarımıza sıkarak sinekleri çevremizden üstümüzden uzak tutabiliriz.

Aynı limon yağı, lavanta ve portakal yağını, sinek kovucu tabletler için kullandığımız elektrikli aparatlara damlatarak da kullanabiliriz. Bunun için evimizde kimyasal tablet kullanmak yerine tabletleri koyduğumuz cihazın ön bülümüne bir kaç damla limon yağı, portakal yağı ya da lavanta yağı dökerek elektrik prizine takalım. Yayılan koku sinekleri kovacaktır.