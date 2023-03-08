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Kulak nasıl temizlenir? | Uzmanı anlatıyor

Kulak temizliğine dikkat edenler için uzmanından önemli tavsiyeler. Kulak nasıl temizlenir. Kulak içlerini hangi araçlarla temizlememiz gerekiyor.

08 Mart 2023 Çarşamba 18:29
Kulak nasıl temizlenir? | Uzmanı anlatıyor

Kulak nasıl temizlenir? | Uzmanı anlatıyor


Kulaklarınızı temizlemek, kişisel hijyen rutininizin önemli bir parçasıdır. Kulak kiri (kulak kiri) kulak kanalını korumaya yardımcı olan doğal ve önemli bir madde iken, fazla birikmesi rahatsızlık, kaşıntı ve işitme sorunlarına neden olabilir. Kulaklarınızı güvenli ve etkili bir şekilde temizlemek için bazı adımlar şunlardır:

Malzemeleri toplayın - Temiz bir havluya, küçük bir kase ılık suya ve pamuklu bir beze (Q-tip) ihtiyacınız olacak. İç kulak kanalını temizlemek için pamuklu çubuk kullanmaktan kaçının çünkü bu, kulak kiri kulak kanalına daha fazla itebilir ve potansiyel olarak kulak zarına zarar verebilir.

Balmumunu yumuşatın - Kulaklarınızı temizlemeden önce birkaç damla bebek yağı, mineral yağ veya hidrojen peroksit kullanarak ağdayı yumuşatabilirsiniz. Başınızı yana eğin ve kulak kanalına birkaç damla solüsyon damlatmak için bir damlalık kullanın. Balmumu yumuşatmak için birkaç dakika bekletin.

Dış kulağı temizleyin - Kulağın dışını ve kulak memesini nazikçe silmek için temiz bir bez veya havlu kullanın.

Kulak kanalını durulayın - Başınızı yana eğin ve kulak kanalını durulamak için küçük bir kase ılık su kullanın. Kulak kanalına su fışkırtmak için bir ampul şırınga kullanabilir veya kulak kanalını hafifçe yıkamak için yumuşak kauçuk bir ampul kullanabilirsiniz. Suyun dışarı akmasını sağlamak için başınızı diğer tarafa eğin.

Kulağı kurulayın - Kulağı kurulamak için temiz bir havlu veya bez kullanın. Kulak kanalına pamuklu çubuklar dahil herhangi bir şey sokmayın çünkü bu, kiri kulağa daha fazla itebilir ve potansiyel olarak kulak zarına zarar verebilir.

Diğer kulakta tekrarlayın - İşlemi diğer kulakta tekrarlayın.

Sonuç olarak, kulaklarınızı temizlemek fazla kulak kirini gidermeye ve işitme problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. Kulaklarınızı temizlerken dikkatli olmanız ve kulak kanalına herhangi bir şey sokmaktan kaçınmanız önemlidir. Herhangi bir ağrı, akıntı veya işitme sorunu yaşarsanız, bir sağlık uzmanından tıbbi yardım almanız önemlidir.
 

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