Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Paşabahçe Mağazaları'ndan dünya aynası

Dünya haritasının yer aldığı ‘Dünya Ayna’ dünyayı ayağınıza getirirken özgün hediye arayanlar için de yeni bir alternatif olacak.

17 Ocak 2020 Cuma 09:47
Paşabahçe Mağazaları'ndan dünya aynası

Paşabahçe Mağazaları'ndan dünya aynası


Paşabahçe Mağazaları, dünyayı keşfetmek ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere özel olarak tasarladığı ‘Dünya’ temalı ürün grubunu genişletmeye devam ediyor. Dünya haritasının yer aldığı ‘Dünya Ayna’ dünyayı ayağınıza getirirken özgün hediye arayanlar için de yeni bir alternatif olacak.

17.01.2020 – “Dünya” temalı ve coğrafi unsurların yer aldığı yeni ürünlerle sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için farklı hediye seçenekleri sunan Paşabahçe Mağazaları, geniş ürün yelpazesine “Dünya” aynayı ekledi. Özgün tasarımıyla dikkat çeken ‘Dünya’ temalı ürünler hem ev hem de ofis hediyesi için ilk tercih edilecekler arasında yerini alıyor.

Gezmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş tüm seyahat tutkunları için tasarlanan ‘Dünya Ayna’ altın rengi tonları ile ön plana çıkıyor. Meridyen ve paralel çizgilerin bulunduğu, üzerinde dünya haritası baskısı olan ‘Dünya Ayna’ gezginleri ve tüm özgür ruhları mutlu etmek üzere Paşabahçe Mağazaları’nda sizleri bekliyor.

Paşabahçe Mağazaları, alışveriş yapmaya vakit bulamayan ve sevdiklerine özgün bir hediye almak isteyenlere www.pasabahcemagazalari.com adresinden de haftanın 7 günü 24 saat alışveriş yapma imkanı sunuyor. Online mağazadan Paşabahçe Mağazaları’nın ürünlerini inceleyebilir ve alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.
 

Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler Koleksiyonu'nda Nuh'un Gondolu
Paşabahçe Mağazaları, Kayıp Hazineler Koleksiyonu'nda Nuh'un Gondolu
Paşabahçe 40. mağazasını Vialand'da açtı
Paşabahçe 40. mağazasını Vialand'da açtı
Paşabahçe Worshop'tan İlkbahar / Yaz koleksiyonu
Paşabahçe Worshop'tan İlkbahar / Yaz koleksiyonu
Anahtar Kelimeler:
PaşabahçePaşabahçe MağazalarıDünya Aynası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı yaşamın adresi Vitalica Wellness, Nişantaşı’nda...
Sağlıklı yaşamın adresi Vitalica Wellness, Nişantaşı’nda...
Evde sinek kovucu yapımı | Evde sinek kovucu nasıl yapılır
Evde sinek kovucu yapımı | Evde sinek kovucu nasıl yapılır
Lor peynirli meze tarifi
Lor peynirli meze tarifi
Küçük evleri döşemenin püf noktaları
Küçük evleri döşemenin püf noktaları
Pirelli'den uyarı;: Tatile çıkmadan yaz lastiklerinizi takın8
Pirelli'den uyarı;: Tatile çıkmadan yaz lastiklerinizi takın8
Bavul nasıl hazırlanır? Bavul hazırlama tüyoları
Bavul nasıl hazırlanır? Bavul hazırlama tüyoları
Cupcake Nasıl Yapılır
Cupcake Nasıl Yapılır
Snowboard nedir? nasıl yapılır, snowboard pistleri nerelerde var?
Snowboard nedir? nasıl yapılır, snowboard pistleri nerelerde var?
Bursa tarihi ekonomisi ve kültürüyle göz kamaştırıyor
Bursa tarihi ekonomisi ve kültürüyle göz kamaştırıyor
Ten makyajıyla ilgili 5 ipucu
Ten makyajıyla ilgili 5 ipucu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim