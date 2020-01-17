Paşabahçe Mağazaları'ndan dünya aynası



Paşabahçe Mağazaları, dünyayı keşfetmek ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenlere özel olarak tasarladığı ‘Dünya’ temalı ürün grubunu genişletmeye devam ediyor. Dünya haritasının yer aldığı ‘Dünya Ayna’ dünyayı ayağınıza getirirken özgün hediye arayanlar için de yeni bir alternatif olacak.

17.01.2020 – “Dünya” temalı ve coğrafi unsurların yer aldığı yeni ürünlerle sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için farklı hediye seçenekleri sunan Paşabahçe Mağazaları, geniş ürün yelpazesine “Dünya” aynayı ekledi. Özgün tasarımıyla dikkat çeken ‘Dünya’ temalı ürünler hem ev hem de ofis hediyesi için ilk tercih edilecekler arasında yerini alıyor.

Gezmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş tüm seyahat tutkunları için tasarlanan ‘Dünya Ayna’ altın rengi tonları ile ön plana çıkıyor. Meridyen ve paralel çizgilerin bulunduğu, üzerinde dünya haritası baskısı olan ‘Dünya Ayna’ gezginleri ve tüm özgür ruhları mutlu etmek üzere Paşabahçe Mağazaları’nda sizleri bekliyor.

Paşabahçe Mağazaları, alışveriş yapmaya vakit bulamayan ve sevdiklerine özgün bir hediye almak isteyenlere www.pasabahcemagazalari.com adresinden de haftanın 7 günü 24 saat alışveriş yapma imkanı sunuyor. Online mağazadan Paşabahçe Mağazaları’nın ürünlerini inceleyebilir ve alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.

