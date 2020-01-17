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Sağlıklı yaşamın adresi Vitalica Wellness, Nişantaşı’nda...

Vitalica Wellness, Bodrum’dan sonra İstanbul Nişantaşı’ndaki yeni merkezinin kapılarını açtı. 2.500 m2’lik alana sahip olan Vitalica Wellness, haftanın her günü hizmet verecek.

17 Ocak 2020 Cuma 09:41
Sağlıklı yaşamın adresi Vitalica Wellness, Nişantaşı’nda...

Sağlıklı yaşamın adresi Vitalica Wellness, Nişantaşı’nda...


Geleneksel ve modern tıbbın en etkili uygulamalarını içeren ve ‘’kişiye özel’’ olarak belirlenen zengin programlarıyla beklentilerin ötesinde “sağlıklı yaşam” hizmetleri sunan Vitalica Wellness, Bodrum’dan sonra İstanbul Nişantaşı’ndaki yeni merkezinin kapılarını açtı. 2.500 m2’lik alana sahip olan Vitalica Wellness, haftanın her günü hizmet verecek.

Vitalica Wellness, kişiyi bütünsel olarak ele alan özel terapilerini, ethica sağlık grubu bünyesindeki hastanelerinde elde ettiği yüksek deneyim ışığında ve uzman kadrosuyla uyguluyor. Son teknolojiye sahip mekanlarında sunduğu wellness hizmetleriyle, dünyanın öncü “sağlıklı yaşam” merkezlerinden biri olan Vitalica Wellness, konuklarına yaşam kalitelerini yükselten yeni bakış açısı, yöntem ve alışkanlıklar kazandırıyor.


Vitalica Wellness Nişantaşı, şehrin kalbinde ama kargaşasından uzaktaki yeni lokasyonunda, boğaz manzarası eşliğinde, konuklarının fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel sağlığını geliştiren çözümlersunuyor. Vitalica Wellness’in konukları; bütünsel tıbbi muayene, detaylı analiz, 8 farklı detoks ve wellness programı, beslenme planları, wellness bakımları ve terapileri, stüdyo çalışmaları, atölyeler ve kurslar gibi hizmetlerden faydalanabiliyor.

Programları, uluslararası deneyime sahip doktor ve terapistler tarafından tasarlanan Vitalica Wellness; detoks programları, erkekler ve kadınlar için sağlıklı yaşlanma programları, sağlıklı çocuklar programı, zihinsel sağlık ve stres yönetimi programı ile kilo yönetimi, fitness ve esneklik programlarıyla konuklarına “kişiye özel” uygulamalar sunuyor.

“Yemeğiniz ilacınız, ilacınız yemeğiniz olsun” felsefesiyle çalışan merkez, kendi profesyonel mutfağında, konusunda uzman şefleri tarafından hazırlanan özel wellness yiyecek ve içeceklerini gün boyu sunuyor.

MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan, 14 Ocak Salı günü İstanbul Maçka Residences’da düzenlenen lansmanda; Avrupa, Uzak Doğu, Çin ve Hindistan gibi dünyanın farklı kültürlerine ait en başarılı uygulamaları buluşturarak fark yaratan bir konseptle sunduklarını söyledi. Dr. Murat Akdoğan, wellness programlarının, dünyanın tanınmış wellness merkezlerinin ötesinde içerikler barındırdığını söyleyerek daha sağlıklı, daha uzun ve daha güzel bir yaşamı hedefleyen herkesi Vitalica Wellness Nişantaşı’na beklediklerini vurguladı

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Vitalica Wellness
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