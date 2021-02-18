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Ahmet Umutlu kimdir?

Anadolu'da amatör tiyatronun öncü isimlerinden Ahmet Umutlu, merhum Nejat Uygur'un çok sayıda eserini sergiledi.

18 Şubat 2021 Perşembe 19:43
Ahmet Umutlu kimdir?

Ahmet Umutlu kimdir?

Tiyatrocu Yazar Ahmet Umutlu, çok sayıda tiyatro eserini, tamamen amatör oyunculardan oluşan tiyatro topluluğu ile Anadolu'nun pek çok yerinde sahneye taşıdı. 

Ahmet Umutlu 04.04.1962 Tarihinde Konya ili, Doğanhisar ilçesinde doğdu. 1972 yılında Seydişehir’e göç eden yazar, ilk, orta ve Ticaret lisesini bitirdi.

1983 yılında, sanat hayatına atılıp, kendi kurduğu amatör tiyatro ekibi ile yaklaşık, on oyun sahneledi. Bu oyunların bazılarını, çeşitli il ve ilçelerde turneler düzenleyerek seyircinin beğenisine sundu.  Ayrıca şiir, resim, karikatür gibi pek çok dalda; mahalli ve ulusal basında yer alan uğraşları oldu. 

1990 yılında evlenen yazar, sanat hayatına veda ederek; Ankara’da TÜSTAŞ A.Ş. ’de iş hayatına atılarak, iki yıla yakın çalıştıktan sonra Toprak Mahsulleri Ofisi’ne geçiş yaptı.

TMO’da çalışırken, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler bölümünü bitirdi. TMO’nun, pek çok şube ve ajanslarında görev yaptıktan sonra 2017 yılında, Eğitim Şube Müdürlüğünden emekli oldu. Halen Ankara’da ikamet etmekte olan yazarın, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu vardır.

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