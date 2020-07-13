Ali Al Suleiman | Fikir hırsızının PR çalışmasına dikkat

Suriye asıllı olduğunu söyleyerek yayıncıların kapısına dayanan ve internette kendi adına olumlu haberler ürettirmek için çaba harcayan Ali Al Suleiman adlı kişi fikir hırsızlığı (idea thief) yapıyor. Kurtlar Vadisi Pusu, Payitaht Abdülhamit dizileri ile Kurtlar Vadisi Filistin filminin Arapçaya çevrilmesine görev aldığını söyleyen Ali Al Suleiman, son günlerde kendi adına internet sitelerinde haber yaptırmak için çaba harcıyor.



Bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin linkleriyle, hem PR hem de sosyal medya sitelerinde mavi tık alma çabasına giren şahsın, gerçekten bu işi yaptığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Türkiye'de doğduğunu, Türkiye'de Türk dili ve edebiyatı eğitimi aldığını söylemesine rağmen, Google Translete aracılığı yayıncılarla ile iletişim sağlamaya çalışan gizemli şahsın bazı yayıncıları mağdur ederek ortadan kaybolduğu bildiriliyor.

BİLGİ KİRLİLİĞİ YARATIYOR

NEDEN BUNU YAPIYORLAR?

Çok sayıda sitede kendisiyle ilgili 'Kimdir' bölümlerinde içerik girmesini sağlayan şahıs, kendisini Türkiye'nin Lüban Büyükelçiliği'nde tercümanlık yaptığını, genç yaşına rağmen'da hayır kurumlarında yardım çalışması yürüttüğünü iddia ederek bir deüyesi olduğunu ileri sürüyor. Sosyal medya hesaplarında kendisini 24 yaşında gösteren şahsın aynı hesaplar için mavi tık almak isterken hakkında yayınlanan haberlerin doğruluğu şüpheli görülüyor.

Sosyal medyada fenomen hesaplar son yılların en karlı iş kolu olarak biliniyor. Dünyanın pek çok ülkesinde Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram üzerinden fenomen olmayı başaran isimlerin gelirleri dudak uçuklatacak cinsten. Ancak bu mecralarda fenomen olmak eskisi gibi kolay değil. Sosyal medya şirketleri, fenomen hesaplarını sürekli yakın mercek altında tutuyor. Çocuk istismarı, hayvanlara eziyet, uyuşturucu tanıtımı, şok edici içerikler ve provakatif yalan içerik üreten hesaplar Twitter, instagram, Youtube ve Facebook'ta anında kapatılıyor, ya da içerikler siliniyor. Kısa sürede yoğun takipçi çeken hesaplar da bu mecralarda sürekli denetleniyor.

Yayıncı şirketler, yoğun takipçisi olan hesapların toplumu etkileme gücü, paylaşılan içeriklerin takipçilere sağladığı fayda ve olumlu tepkileri göz önüne alarak çok sayıda sosyal medya hesabına daha fazla önem veriyor. Bu önemin işareti olarak Facebook ve Twitter 'Mavi Tık' vererek bu hesapları güvence altına alıyor, takipçilerine 'Bu hesap güvenilir' mesajı veriyor.

Bu tür hesapların reklam gelirleri ise oldukça fazla. Ürün ve mekan tanıtımlarından, sosyal faileyet tanıtımlarına kadar pek çok etkinlikte kullanılan hesapların bazen ayda yüz binlerce dolar kazandığı biliniyor.

Ali Al Suleiman'ın da bu tür bir hesap kurma çabası içinde olabileceği tahmin ediliyor.