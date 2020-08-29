Arif Gürkan Alpay Kimdir?



Arif Gürkan Alpay 1 Aralık 1976'da İstanbul’da doğdu.

Arif Gürkan Alpay İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı.

1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

Daha sonra Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Dış Hatlar Terminal şantiyesinde işe başladı.

1999/2009 yılları arasında Kıraç İlk Kademe Belediyesi, 2009/2015 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Belediyesinde çeşitli kadrolarda yöneticilik yaptı.

2015 yılından itibaren Beylikdüzü Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü ve ardında Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Temmuz 2019’da İBB Satınalma Daire Başkanı olarak atanan Alpay, 28 Ağustos 2020 itibariyle genel sekreter yardımcısı oldu.