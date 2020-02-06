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Aykut Cömert kimdir?

Çağdaş Türk Fotoğraf ve Video sanatçısı Aykut Cömert, geçtiğimiz yıl genç yaşta aramızdan ayrıldı. Kısacık yaşamında çok sayıda sanat olayına imzasını atan Cömert'in önceki gün doğum günü kutlandı. Peki Aykut Cömert kimdir?

06 Şubat 2020 Perşembe 02:10
Aykut Cömert kimdir?

Aykut Cömert kimdir?

Aykut Cömert, 1982 yılında Ankara’da doğdu. İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Üniversite yıllarında kısa filmler çekti, fotoğraf ve videolarıyla çeşitli karma sergilerde yer aldı. 2009 yılında Türkiye’de hazin bir şekilde öldürülen, İtalyan sanatçı ve aktivist Pippa Bacca anısına çekilen videonun yönetmenliğini gerçekleştirdi.

Aralarında New York Film Akademisi’nin de bulunduğu yurt içi ve yurt dışında birçok sinema ve video workshoplarına katıldı.

2011 yılında Avrupa’da yaşayan Türk gençlerinin Türkiye’deki kültür ve tarih buluşmasını konu alan iki uzun metraj belgeselin yönetmenliğini yaptı. Mardin Film Festivali ve Uluslararası Boğaziçi Film Festivali gibi etkinliklerde izleyiciye sunduğu video, belgesel ve atölyeleriyle beğeni topladı. Tophane-­i Amire’de gerçekleşen kişisel sergisinde “100-­‐5=Cahide” videosuyla, 2014 yılında Türk Sinemasının 100 Yılı’na göndermeler yaptı.

Bebek”, “Künye”, “Saç” adlı videolarını “One Night Art / Bir Ara Bir Haber” başlıklı sergiyle Sumahan’da sanatseverlerle buluşturdu. Contemporary Istanbul 2015’te“Çarşaf”ve “Bebek” işleriyle Galeri Siyah Beyaz’ın standında yer almasının hemen ardından 2016 yılında kimlik,cinsiyet, gelenek, kusursuzluk ve toplumda kadının yerine vurgu yapan kişisel sergisi “Kapalı Kapak”,Galeri Siyah Beyaz ve İstanbul 74 ortaklığıyla Ankara veİstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

Contemporary Istanbul 2016 ve 2017’de “Kefen” ve “Halı” işleriyle dikkat çekti. 2018’de Galeri Siyah Beyaz ile birlikte 4.Uluslararası Mardin Bienali’yle eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği “470 km” sergisi büyük ses getirdi. 2018Temmuz ayında Cannes’da ilki gerçekleşen Uluslararası Art3f Fuarı’nda işleri sergilendi. 2019 yılında GaleriSiyahBeyaz 35.Yıl Grup Sergisi “35x35”e “Söz Uçar, Hasar Kalır” adlı videosuyla katılan Aykut Cömert, aynı yıl “Bebek”, “Kefen” ve “Çarşaf” adlı çalışmalarını Uluslararası Art3f Paris Fuarı’nda sergiledi.

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