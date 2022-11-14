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Başarılı İş Kadını “Özlem Altınsoy” Kimdir? 

Noes Hizmetler Grubu’nun kurucusu ve yöneticisi Özlem Altınsoy Kimdir? Yılın Girişimci İş Kadını Ödülünü alan Özlem Altınsoy Kimdir?

14 Kasım 2022 Pazartesi 11:42
Başarılı İş Kadını “Özlem Altınsoy” Kimdir? 

Başarılı İş Kadını “Özlem Altınsoy” Kimdir

Özlem Altınsoy 1985’te Kastamonu’da dünyaya gelmiş olan Türk iş kadını ve girişimci.

Profesyonel iş hayatına 2005 senesinde İstanbul’da atılan Altınsoy, iş dünyasının farklı kademelerinde ve yurtdışı faaliyetlerinde görevler almıştır. Özel ilgi alanı olan müzik sanatına dair; hususi eğitimler alarak, müzik icrası yapmıştır.

İş dünyasındaki aktif çalışmalarını sürdürürken; sosyal sorumluluk projelerinde de yer almış olan Özlem Altınsoy, yardım kuruluşlarında kurucu üye olarak görev almıştır. İlgili kuruluşların yardım kampanyalarında, gönüllülük esasıyla bizzat sahada faaliyetlerde bulunmuştur. Kastamonu’da da iş hayatına dair girişimlerini sürdürmüş; 2022 yılı itibarıyla girişimlerini Ankara merkezli yönetmeye ve yürütmeye devam etmiştir.

Kayak, tenis ve binicilik sporuyla da ilgilenen Özlem Altınsoy, "Yılın Girişimci İş Kadını" ödülüne layık bulunmuştur.

Kurucusu olduğu, Noes Hizmetler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye devam etmektedir.

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