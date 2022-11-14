Başarılı İş Kadını “Özlem Altınsoy” Kimdir?
Özlem Altınsoy 1985’te Kastamonu’da dünyaya gelmiş olan Türk iş kadını ve girişimci.
Profesyonel iş hayatına 2005 senesinde İstanbul’da atılan Altınsoy, iş dünyasının farklı kademelerinde ve yurtdışı faaliyetlerinde görevler almıştır. Özel ilgi alanı olan müzik sanatına dair; hususi eğitimler alarak, müzik icrası yapmıştır.
Kayak, tenis ve binicilik sporuyla da ilgilenen Özlem Altınsoy, "Yılın Girişimci İş Kadını" ödülüne layık bulunmuştur.
Kurucusu olduğu, Noes Hizmetler Grubu’nun yönetim kurulu başkanlığını yürütmeye devam etmektedir.