Bengisu Gençay kimdir?
1982 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra senarist olarak çalıştı.
Hikâyeleri, gezi yazıları, masalları pek çok edebiyat ve gezi dergisinde yayımlandı. 2002 yılında üç öyküsü, Gençlik Kitabevi Öykü Ödülleri’nde kitaplaştırma ödülü alarak yayımlandı.
2004’te “Nohut Oda, Bakla Sofa” adlı kısa film hikâyesi TÜRSAK, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT tarafından prodüksiyon desteğine layık görülerek kısa filme dönüştürüldü.
Filmin öyküsü aynı zamanda, Uçan Süpürge Vakfı tarafından kitaplaştırıldı.
2006 yılında ise “Teğet” isimli uzun metraj film projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Senaryo Geliştirme ve Diyalog Desteği aldı.
Daha sonra, Hindistan’da dijital reklam alanına evrilen kariyerini, Türkiye’de devam ettirdi. Bu süreçte çeşitli ödüller aldı.
Zem Sesini Arıyor, Güney Amerika’ya gerçekleştirdiği bir buçuk yıllık gezi sırasında yazıldı. Kitap Amazon Ormanları’nda, Kutsal Vadi’nin koynunda ve Uruguay’ın uçsuz bucaksız düzlüklerinde tamamlandı.
Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Kent Suçları... Kent Düşleri... - 2004
5. Alanya Belgesel Sinema Günleri, Gösterim Seçkisi. 2006
Konsoto - 2001
Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler
Su Masalları - 2002 / Kurmaca, 00:07:00
6. Halikarnas Balıkçısı TÜRSAK Çevre Filmleri Festivali Proje Ödülü. 2002
Gençlik Kitapevi Öykü Ödülleri Mansiyon Ödülü. 2002 Öyküleri kitaplaştırıldı.
24. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2002
2. Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali (Foça), Gösterim. 2002
3. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2002
4. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2004
Koridor - 2002
24. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2002
Nohut Oda, Bakla Sofa - 2004
Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği. 2004
3. Kısa Filmciler Derneği, Kısa Film Öyküsü Yarışması Mansiyon Ödülü. 2004
7. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Polisiye Kısa Film Öyküsü Yarışması, En İyi 10 öyküden biri. 2004
26. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2004
5. Filmmor Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali, Kadınlardan Kıssalar - Türkiye Bölümü, Gösterim. 2007
Yapımcı Filmografisi
Su Masalları - 2002
İstanbul Bilgi Üniversitesi ve TÜRSAK yapımcılığında
Kent Suçları... Kent Düşleri... - 2004
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yapımcılığında
Senarist Filmografisi
Ayrılık Ayrıntıda Gizlidir - 2006 .... Yönetmen - Ediz Gülten
Sesken(t)
Diğer Filmografisi
Civciv Zamanını Beklerken (Warten auf die Kückenzeit) - Berlin Film Akademisi .... Yönetmen Yardımcısı
Çanakkale Destanı 1915 .... Yönetmen Yardımcısı
Pinocchio Projesi (Prof. Stanislaw Semerdjiev yönetiminde) - Sofya .... Senaryo Workshop. 2002
Legambiante, Milano .... Yaz Festivali Gönüllüsü. 2004
KAYNAK: Kameraarkasi.org