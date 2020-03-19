

Bengisu Gençay kimdir?





1982 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nü bitirdikten sonra senarist olarak çalıştı.

Hikâyeleri, gezi yazıları, masalları pek çok edebiyat ve gezi dergisinde yayımlandı. 2002 yılında üç öyküsü, Gençlik Kitabevi Öykü Ödülleri’nde kitaplaştırma ödülü alarak yayımlandı.

2004’te “Nohut Oda, Bakla Sofa” adlı kısa film hikâyesi TÜRSAK, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT tarafından prodüksiyon desteğine layık görülerek kısa filme dönüştürüldü.

Filmin öyküsü aynı zamanda, Uçan Süpürge Vakfı tarafından kitaplaştırıldı.

2006 yılında ise “Teğet” isimli uzun metraj film projesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Senaryo Geliştirme ve Diyalog Desteği aldı.

Daha sonra, Hindistan’da dijital reklam alanına evrilen kariyerini, Türkiye’de devam ettirdi. Bu süreçte çeşitli ödüller aldı.

Zem Sesini Arıyor, Güney Amerika’ya gerçekleştirdiği bir buçuk yıllık gezi sırasında yazıldı. Kitap Amazon Ormanları’nda, Kutsal Vadi’nin koynunda ve Uruguay’ın uçsuz bucaksız düzlüklerinde tamamlandı.



Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler



Kent Suçları... Kent Düşleri... - 2004

5. Alanya Belgesel Sinema Günleri, Gösterim Seçkisi. 2006

Konsoto - 2001

Yönetmenliğini Yaptığı Kısa Filmler

Su Masalları - 2002 / Kurmaca, 00:07:00

6. Halikarnas Balıkçısı TÜRSAK Çevre Filmleri Festivali Proje Ödülü. 2002

Gençlik Kitapevi Öykü Ödülleri Mansiyon Ödülü. 2002 Öyküleri kitaplaştırıldı.

24. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2002

2. Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali (Foça), Gösterim. 2002

3. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2002

4. Paso Öğrenci Filmleri Festivali, Gösterim Seçkisi. 2004

Koridor - 2002

24. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 2002

Nohut Oda, Bakla Sofa - 2004



TRT Genç Sinemacılar projesi. 2004Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği. 20043. Kısa Filmciler Derneği, Kısa Film Öyküsü Yarışması Mansiyon Ödülü. 20047. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, Polisiye Kısa Film Öyküsü Yarışması, En İyi 10 öyküden biri. 200426. İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması. 20045. Filmmor Uluslararası Gezici Kadın Filmleri Festivali, Kadınlardan Kıssalar - Türkiye Bölümü, Gösterim. 2007

Yapımcı Filmografisi

Su Masalları - 2002

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve TÜRSAK yapımcılığında

Kent Suçları... Kent Düşleri... - 2004

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yapımcılığında

Senarist Filmografisi

Ayrılık Ayrıntıda Gizlidir - 2006 .... Yönetmen - Ediz Gülten

Sesken(t)

Diğer Filmografisi

Civciv Zamanını Beklerken (Warten auf die Kückenzeit) - Berlin Film Akademisi .... Yönetmen Yardımcısı

Çanakkale Destanı 1915 .... Yönetmen Yardımcısı

Pinocchio Projesi (Prof. Stanislaw Semerdjiev yönetiminde) - Sofya .... Senaryo Workshop. 2002

Legambiante, Milano .... Yaz Festivali Gönüllüsü. 2004

KAYNAK: Kameraarkasi.org