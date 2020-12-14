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Bestami Erdem kimdir?

Türk dünyası sevdalısı cefakar, fedekar insan Bestami Erdem 1965 yılında Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde dünyaya gelmiştir.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:18
Bestami Erdem kimdir?

Bestami Erdem kimdir?

Lise mezunu ve emekli olan Bestami Erdem, Anadolu’nun her köşesinde düzenlenen Yörük-Türkmen şenliklerine katılmış, katkı sunmuştur. Yörük kültürünü, Türkmen geleneğini yaşayan, yaşatan, yaşatmak için çırpınan Bestami Erdem, Doğu Türkistan’daki hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan ahalinin örf ve adetleriyle yakından ilgilenmektedir.

Merhum İsa Alptekin’i de tanıyan Dünya Yörük-Türkmen Birliği, Dede Korkut Federasyonu ve Turan İlleri Konfederasyonu kurucu genel başkan yardımcısı olan Erdem, aynı zamanda Karakoyunlular Federasyonu, yönetim kurulu üyeliği ve Osmaniye Yörük-Türkmen Derneği Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

12 Kasım 2020’de Covit19 önlemleri çerçevesinde zoom ve telefon aracılığı gerçekleştirilen Sürgün Hükümet istişare toplantısında, Sürgündeki Başbakan İsmail Cengiz tarafından Bestami Erdem’in Adana, Osmaniye, Mersin’i de içine alan Güneydoğu Anadolu Yörük-Türkmen camiası Doğu Türkistan Temsilcisi ve Başbakanlık Başdanışmanı olarak görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

“Bestami Erdem’in Yörük-Türkmen camiası ile Doğu Türkistan camiası arasında köprü vazifesi rolünü üsteleneceğini” belirten Sürgündeki Başbakan Cengiz, “…Her zaman Türkistan davasının emrine amade olan Bestami Erdem’e yeni görevinde başarılar dilediğini, Yörük-Türkmen camiasının değerli başkanlarının da yardımcı olacağına inandığını” ifade etmiştir.

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