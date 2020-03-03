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Beyza Akyüz kimdir

Alman Filoloji'ni çocuk edebiyatı üzerine yapan son dönemde çok sayıda sevilen çizgi filmin senaryosuna imza atan Beyza Akyüz TRT'de editörlük ve yayın danışmanlığı yaptı.

03 Mart 2020 Salı 10:04
Beyza Akyüz kimdir


Beyza Akyüz kimdir
 

Kayısı zamanı, Bolu'da doğdu. Doğduğu ilk günden yolculuğa çıktı. Alman Filolojisi okudu. Bitirme tezini karşılaştırmalı çocuk edebiyatı üzerine hazırladı. 

TRT'de editör ve danışman olarak çalıştı. 

Küçük Hezarfen, Canım Kardeşim, Çelebi ve Laklak, Çomar-Tomar-Kömür, Saka gibi sevilen çizgi filmlerin senaristliğini yaptı. 

Şarkı söyler gibi konuşup resim çizer gibi dans eden bir geyik olduğunu söylüyor. 

Çengelköy'deki tepedeki rüzgârlı evinde gördüğü acayip rüyaları, yeryüzünde toz gibi savrulurken başından geçen efsunlu masalları kâh yazıyor kâh hikaye ediyor. Her yaştan dinleyiciye, binbir çeşit mekânda ''Şifâhen Masallar'' anlatıyor.

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