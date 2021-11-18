Beyza Koç kimdir

11.01.1982 İstanbul Doğumlu. Henüz 4 yaşında perdenin arkasına saklanarak elimde parfüm şişesi Ahmet Özhan ve Barış Manço şarkıları anons ederek ailesinin dikkatini çekmi, Bu oyun belki de onu profesyonel meslek hayatına taşıyan en güzel hobisi haline gelmiş.

Pera Güzel Sanatlar Radyo Televizyon eğitimi aldı.

AÖF Halkla ilişkiler mezunu. 2002 yılı itibari ile Radyo Televizyon Medya ile tanıştı

Beyza Koç kendini bakın nasıl anlatıyor:

Flasht Tv dönemin video klip yayınlayan tek müzik kanalıydı o dönem..

Vj alınacağını duydum.Hemen başvuru yaptım ve Rahmetli Yusuf Hayaloğlu ve Kıvırcık Ali öncülüğünde anons denemelerinden jüri takdiri ile geçtim..

İlk haftası Ramazan Bayramı ve Sevgililer Gününe denk gelen bir haftasonu ilk ekranla tanışmam klip anonsları ile başladı..

Sonrasında birkaç klip te yer aldım..

Pera Güzel Sanatlarda devam ederken,Tv nın Haber Müdürü Gülgun Feyman Hocamızın yayın sonu haber metinlerini okuyarak habere yöneldim..

O Dönem başarılı bulunan Diksyonum bir çok ar arda iş kapısı açtı bana..

Bir çok Yerel ve ulusal bazda Televizyon ve Radyoda programcılık-yapımcılık- Yayın Yönetmenliği ve Haber Spikerliği yaptım..(Cem TV ve Radyo, Star FM, Radyo İmparator,



Kanal T, Cine 5 Rumeli TV ,Radyo İlaç, Kocaeli TV, Tv41 )Sonrasında İncel Medya TV ve Radyolarının Yayın Yönetmenliğini yaptım..(Damla FM, Radyo Ekin)1 yıl kadar Atatürk Havalimanı -Air Clinıc fırmasında Diksiyon ve İletişim Uzmanlığı görevınde bulundum..Bu arada birçok Üniversite öğrencisine Radyo Tv Eğitimi ve Diksiyon Eğitimi verdim2019’dan bu yana RADYO ALATURKA Yayın ve Programlar Sorumluluğu görevini sürdürdüm2012 1 Kasım itibari ile atama alarak Radyo Alaturka Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildimRadyo Alaturka' da hafta içi her aksam 17:00 -20 :00 saatlerinde Beyza Koç ile Nağmeler programım ile canlı yayındayım