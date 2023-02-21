Botir Khusanbaev kimdir?



Botir Khusanbaev; -Benim için başarılı bir işin temeli, güçlü bilgidir. Bu yüzden iş hayatında ne kadar başarılı olursam olayım sürekli öğreniyor ve araştırıyorum. 20 Haziran 1993'te Taşkent şehrinde entelektüel bir ailede doğdum. 2009 yılında Alexander Sergeevich Puşkin'in adını taşıyan 10. okuldan mezun olduktan sonra 3 yıl Akademik Bilgisayar Teknolojileri Lisesi'nde okudum. Ardından, 2012'de Hindistan, Maharashtra, Pune'daki Pune Üniversitesi'ne girdim. Bu üniversite, tamamen İngilizce olarak öğretildiği Hindistan'da yüksek bir itibara sahiptir.

Bu üniversitede 2 yıl çevrimdışı yani geleneksel olarak işletme ve bir yıl çevrimiçi işletme eğitimi aldım. Özbekistan'a döndükten sonra 2015 yılında Finans Enstitüsü'nün "Yönetim" fakültesine girdim ve bu enstitüden mezun olduktan sonra 2018-2020 yılında İşletme Yüksek Lisansını başarıyla tamamladım. Küçük yaşlardan itibaren girişimciliğe olan ilgim nedeniyle bilgilerimi pekiştirdikten sonra 2017 yılında "Cyborg Sportivnaya Arena" adında bir Bilgisayar kulübü kurarak iş hayatına ilk adımlarımı attım. Bu bilgisayar kulübünü bir süre başarıyla çalıştırdıktan ve etkinliği geliştirdikten sonra dikkatimi cafe sistemine çevirdim.

Bu sistemi iyice inceledikten sonra Türk dondurmasının hazırlanıp satıldığı bir Türk kahvesi de açtım. Bu benim alışkanlığım, eğer bir iş koluna bahis oynamak istersem, önce o sistemi dikkatlice incelerim. Bu sefer aynısını yaptım. Ardından 2018 yılında “Catering” sistemine ilgi duymaya başladım ve dikkat ettim. Birkaç yıl "Yemek" ile uğraştıktan sonra 2021 yılında "" sinemasını "" adı altında yeniden markalaştırdım ve şimdi bu sinemayı başarıyla yönetiyorum. Önümüzdeki yıl Semerkant'ta bu sinemanın büyük bir şubesini açma sürecindeyim. Ayrıca 2025 yılına kadargenelinde 5 adet "" şubesi açmayı planlıyorum. Şu anda "Yulduz Sineması" sinemasının yanına sıcacık bir aile restoranı yapmayı düşünüyorum. Ayrıca bir girişimci olarak LED monitör dış mekan reklamcılığı inşaatı ile uğraşıyorum ve şehrin her yerinde LED monitör sahibiyim.

Başarılı bir işin şans ve çok çalışmaktan oluştuğuna her zaman inanmışımdır. Bu yüzden araştırma yapmak ve iş yönünde haber oluşturmak için çok zaman harcıyorum.

Ayrıca kişisel ilgi alanlarıma gelince, iş dışında sporla da çok ilgileniyorum. 8 yıldır yüzüyorum ve su sporlarında spor ustasıyım. Ayrıca düzenli olarak futbol antrenmanı yapıyorum ve haftada 4 kez futbol oynuyorum. "Mediyny liga"ya katılan futbol takımımın adı "IRUN"dur. Yabancı futbol takımları arasında favorim "Chelsea F.C." Tenisle de çok ilgileniyorum ve haftada iki kez "iTec" tenis kulübünde tenis oynuyorum. İş ve eğitim dışında bu kadar çok kişisel ilgi alanımı yönetebilmemin sebebi zamanımı doğru yönetebilmemdir. "Yulduz Sineması" sinemasının sahibi olarak sinema dünyasıyla da ilgileniyorum. Belgesel, otobiyografik ve aksiyon filmleri izlemeyi tercih ederim.

En sevdiğim film "Elvis".

Bir girişimci olarak en büyük hayalim gelecekte benzersiz yenilikler ve başarılı uluslararası projeler hayata geçirmek! Şu anda, bilgilerimi daha da güçlendirmek amacıyla Roma'daki Sapienza Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Burada bir yıl eğitim gördükten sonra yurda döneceğim ve hem pratikte bilgilerimi pekiştirmek hem de ülkemizin kalkınmasına hak ettiğim katkıyı yapmak niyetindeyim.