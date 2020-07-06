Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Buket Elbeyoğlu kimdir?

Kişisel Gelişim Uzmanı Buket Elbeyoğlu “Söyle Kendine” ve “Duygulara Teslim Ol-Ma” adlı kitapları yayınlanmış hipnoz, hipnoterapi, EFT, Matrix EFT, reiki master, regresyon, koçluk, NLP ve access bars, enerji ve frekans dengeleme uzmanıdır.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:38
Buket Elbeyoğlu kimdir?

Buket Elbeyoğlu kimdir?

 Üsküdar Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden “biyolog” olarak mezun oldu.

Bir süre biyoloji öğretmenliği yaptı, sonrasında bir sağlık grubunda işletme müdürü olarak çalıştı. İş hayatını sürdürürken bir yandan da Azerbaycanlı bir doktordan biyoenerji eğitimi aldı.

Kazakistan’ın Almaata şehrinde dünyaca tanınmış Rus Dr. Lidya İvanovna’nın alternatif tıp alanında çok geniş kapsamlı bire bir eğitimlerine ve çalışmalarına katıldı.

Devamında sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yaparken hipnoz, hipnoterapi, EFT, Matrix EFT, reiki master, regresyon, koçluk, NLP ve access bars, enerji ve frekans dengeleme alanlarındaki eğitimlerini tamamladı.

Halen regresyon başta olmak üzere bilinçaltı, biyoenerji, enerji dengeleme, kişisel gelişim ve ruhsal arınma yöntemlerinde eğitim ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

Söyle Kendine” ve “Duygulara Teslim Ol-Ma” isimli iki kitabı yayınlanmıştır.

Son Güncelleme: 06.07.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
Buket Elbeyoğlu Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler kimdir?
E-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler kimdir?
Halil Sedat Ergür kimdir?
Halil Sedat Ergür kimdir?
Seyyid Muhammed Usta Hocaefendi kimdir?
Seyyid Muhammed Usta Hocaefendi kimdir?
Dr. Murat Berksoy kimdir?
Dr. Murat Berksoy kimdir?
Muammer Sun kimdir?
Muammer Sun kimdir?
Demet Öger Kimdir?
Demet Öger Kimdir?
Cevdet Alemdar Kimdir?
Cevdet Alemdar Kimdir?
Bengisu Gençay kimdir?
Bengisu Gençay kimdir?
Miyase Sertbarut Kimdir
Miyase Sertbarut Kimdir
Fahrettin Gözet Kimdir?
Fahrettin Gözet Kimdir?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim