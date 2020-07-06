Buket Elbeyoğlu kimdir?

Üsküdar Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden “biyolog” olarak mezun oldu.

Bir süre biyoloji öğretmenliği yaptı, sonrasında bir sağlık grubunda işletme müdürü olarak çalıştı. İş hayatını sürdürürken bir yandan da Azerbaycanlı bir doktordan biyoenerji eğitimi aldı.

Kazakistan’ın Almaata şehrinde dünyaca tanınmış’nın alternatif tıp alanında çok geniş kapsamlı bire bir eğitimlerine ve çalışmalarına katıldı.

Devamında sosyal psikoloji alanında yüksek lisans yaparken hipnoz, hipnoterapi, EFT, Matrix EFT, reiki master, regresyon, koçluk, NLP ve access bars, enerji ve frekans dengeleme alanlarındaki eğitimlerini tamamladı.

Halen regresyon başta olmak üzere bilinçaltı, biyoenerji, enerji dengeleme, kişisel gelişim ve ruhsal arınma yöntemlerinde eğitim ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor.

“Söyle Kendine” ve “Duygulara Teslim Ol-Ma” isimli iki kitabı yayınlanmıştır.