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Cevdet Alemdar Kimdir?

Sabancı Holdin Sanayi Grup Başkanlığı görevine getirilen iş insanı Cevdet Alemdar 27 yıldır aynı grup bünyesinde önemli görevlerde bulundu.

03 Nisan 2020 Cuma 11:06
Cevdet Alemdar Kimdir?

CEVDET ALEMDAR KİMDİR?

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Cevdet Alemdar, İşletme Yüksek Lisans derecesini (MBA) 2000 yılında Sabancı Üniversitesi'nden aldı.

Sabancı Holding bünyesine 1993 yılında katılan Cevdet Alemdar, sırasıyla Beksa, Sakosa, Kordsa ve Temsa İş Makinaları’nda görev aldı.

Bu süre içinde Türkiye’de inşaat ve üretim sektörlerine yönelik tel ürünleri yatırımları, Brezilya, Tayland ve Çin’de Kordsa’nın lastik endüstrisine yönelik yurtdışındaki iştiraklerinin fabrika genel müdürlükleri, Güney Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin satış ve pazarlama liderliklerini yaptı.

Kordsa’nın Teknoloji ve Pazar Geliştirme Başkan Yardımcısı olarak teknik tekstil ve lastik alanlarında Ar-Ge, inovasyon liderlikleri gerçekleştirdi. 2013 yılından itibaren, Temsa İş Makinaları’nın Komatsu İş makinaları üzerine Volvo Kamyon distribütörlüğünü de alarak büyümesi sırasında Genel Müdürlük yaptı.

Alemdar 2017 yılından beri, Bridgestone ve Sabancı Holding ortaklığında kurulan, 80’den fazla ülkeye ihracat yapan ve Türkiye’de lastik ve mobilite çözümleri lideri olan Brisa’nın CEO’luğu görevini yürütüyordu.

Alemdar, bir süre daha Sanayi Grup Başkanlığı ile birlikte bu görevini de sürdürecek.

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