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Demet Öger Kimdir?

ABD'de kurduğu yapım ve madencilik şirketiyle tanınan ve çok sayıda dünya starıyla cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Demet Öğer ülkesine geri döndü.

06 Nisan 2020 Pazartesi 22:54
Demet Öger Kimdir?

Demet Öger Kimdir?


Türk-Amerikan iş kadını Demet Öger, prodüktör, yapımcı, şair ve yazardır. 

İlk şiir kitabı henüz 13 yaşındayken öğretmenleri tarafından yayınlanmıştır. 

Ankara’nın yazar, şair ve ressamlarından oluşan elitleri arasında yetişen Öger, bugünki başarısında çocukluk döneminde tanışma fırsatı bulduğu Aziz Nesin, Ahmet Tufan Şentürk, Halil Soyuer gibi isimlerin büyük etkisi olduğunu düşünmektedir. 

Genç yaşta Amerika’da iş ve sanat dünyasında başarı gösteren Öger, 3 Mayıs 1983 Ankara doğumludur. 

Demet Öger Londra’da sinema eğitimi alırken tanıştığı yönetmen tarafından bir filmde rol almak üzere Amerika’ya davet edildi. 

20 yaşında tek başına Amerika Los Angeles’a yerleşen Öger aynı dönemde modellik de yapıyordu. Güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken Öger’in yakınları onun oyunculuk ve modellik alanında ilerlemesini beklerken o ısrarla işin mutfağında olmayı seçti. 


Öncelikle bir yapım şirketine ortak olan Öger, daha sonra Öger Entertainment'i kurdu. Eski bir tiyatro binasını film stüdyosuna çevirdi. ABD ve Avrupa’da yayınlanan çok sayıda dizinin çekildiği film platolarına ev sahipliği yaptı. Bir çok dünya starının Avrupa haklarını şirketine bağladı. Yatırım yaptığı bazı fimler Oscar ödülü kazandı. 

Uluslararası sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Öger, 2014 yılından beri Uluslararası Mülteci Hakları Koruma Organizasyonunda yönetim kurulundadır. Ayrıca Elton John Aids Vakfı gibi dünyaca ünlü Vakıfları desteklemeye devam eden Öger’den Amerika basınında hayırsever olarak bahsedilmektedir.

Öger’in bugüne dek Türkiye’de ağırladığı dünya starları arasında, Matt Dillon, Bruce Willis, Ben Affleck, Elton John, Madonna, Isaiah Washington gibi isimler yer almaktadır. 

Çok yönlü renkli kişiliği ile, ABD ve İngiltere'de cemiyet hayatının önde gelen isimleri arasında yer alan Demet Öger, Türkiye'de önemli organizasyonlara imza attı. Edebiyat, Kültür ve Sanat çevrelerinin yakından takip ettiği Öger'in sosyal medyada saygın bir takipçi topluluğu bulunuyor.

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Son Güncelleme: 08.04.2020 00:21
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