Dr. Ayşegül Girgin kimdir

1992 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Ayşegül Girgin, 1994 yılında “Yenidoğan bebeklerin emzirilme alışkanlıkları” konulu çalışmasıyla Nusret Fişek Hizmet Ödülü aldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil servis hekimi olarak çalıştıktan sonra 1997 yılında lazer epilasyon, lazer tedavisi ve medikal estetik üzerine çalışmalara başladı. Bu dönemde Cynosure ve Asclepion şirketleri ile lazer tedavileri ve teknolojileri hakkında eğitimler verdi. 2018 yılında İtalya’da “Università degli Studi di Camerino” Easthetic Medicine Masterını tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi Tıp Faakültesi anatomi ABD’da doktara yapmaktadır.

2005 yılında Dr. Girgin kendi kliniğini kurdu (KlinikA Polikliniği). 2018 yılındailekurarak mesleki kariyerlerini birlikte sürdürmeye başladılar. Metsacademy kurucu üyelerinden olan olan Dr. Ayşegül Girgin birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde sunum ve kurslar vermektedir.gibi uluslararası markaların eğitmenidir.

Dr. Ayşegül Girgin Ayrıca; “Estetik Botulinum Toksin Uygulamaları” kitabı yazarlarından biridir. “Estetik Tıpta Dermal Dolgular” kitabı ve Dr. Jack Le Coz’un “Ağrı ve Estetikte Mezoterapinin Yeri” kitabının çeviri editörlerinden biridir.