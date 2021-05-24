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Dr. Kemali Güneş kimdir?

Dr. Kemali GÜNEŞ. 2011 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Siirt ili – Eruh ilçesinde mecburi hizmetini tamamladı.  Bir süre Aile Hekimliği – İşyeri Hekimliği yaptı

24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:01
Dr. Kemali Güneş kimdir?

Dr. Kemali Güneş kimdir?


2010 yılında Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Kemali Güneş, mecburi hizmetini tamamladıktan sonra İzmir'de özel bir hastanede ardından İstanbul'da özel bir tıp merkezinde Medikal Estetik üzerine çalıştı. 

Dr. Kemali Güneş, Tıp Fakültesi yıllarından beri çok ilgi duyduğu  “Medikal Estetik ve Mezoterapi”   alanında uluslararası ve uluslararası birçok kongre, seminer ve kursa katılarak yenilikleri takip etti. İtalya 'da medikal estetik master programı üzerine eğitim alan Dr. Kemali Güneş, 2016 yılından 2020 tarihinde kadar özel bir estetik hastanesinde Medikal Estetik Hekimi olarak hizmet verdi. Medikal Estetik Derneği ve Mezoterapi Derneği Üyesi olan Dr. Kemali Güneş, 11 yılı aşkın mesleki tecrübesiyle 2020 yılında Bağdat Caddesi'nde “Medikal Estetik ve Mezoterapi” Yaşadığına özel kliniğinde hastalarına hizmet vermeye başladı.


Sahip olduğu Sertifikaları 

Medipol Üniversitesi – Sağlık Bakanlığı Onaylı – Mezoterapi Uygulama Sertifikası – Ağustos 2017
Medipol Üniversitesi – Sağlık Bakanlığı Onaylı – Ozon Uygulama Sertifikası – Kasım 2017
Master Course in 3D Facial Holistic Approach –  Nisan 2018
Spring Thread – Attendance Certificate – Temmuz 2018
MD Codes – VISIONARY – Eylül 2018
Aptos – Thread Lifting Methods- 2018
Ellanse – Akıllı Dolgu – Ekim 2018
Lazer Akademi – Er:Yag & Nd:Yag & Alexandrite Lazer Systems – Ağustos 2017

Mesoestetic – Expert Meeting – Kasım 2018
Mestder / Medikal Estetik Sempozyumu – Dolgu Uygulamaları Kursu – Kasım 2018
Mestder / Medikal Estetik Sempozyumu – Leke Tedavileri Kursu – Kasım 2018
Mestder / Medikal Estetik Sempozyumu – Enerji Bazlı Yöntemlerle Cerrahisiz Yüz Germe Yöntemleri Kursu – Kasım 2018
Master Course in BIORIVOLUMETRIA – Nisan 2019
Medikal Estetik Yüz Kadavra Çalıştayı – Mayıs 2019
Mezoterapi’de Gelişmeler Çalıştayı – Mayıs 2019
Allergan Medical Institute MD Codes VISIONARY – Kasım 2019
MintLift International Workshop – Kasım2019
Ellanse – Akıllı Dolgu – Kasım 2019
Resarch, Development & Innovation in Medical Cosmetics in Barcelona – Kasım 2019

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Son Güncelleme: 24.05.2021 10:22
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KimdirDrKemali GüneşEstetikMedikal
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