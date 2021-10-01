Dr. Mark Hyman Kimdir?

Uluslararası fonksiyonel tıp ve beslenme alanlarında tanınmış ve kabul görmüş bir lider ve konuşmacı olan Dr. Mark Hyman, bireylerin optimal sağlığı keşfetmesine ve kökü ele almasına yardımcı olmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

The UltraWellness Center'ın kurucusu ve yöneticisi, Cleveland Clinic Center for Functional Medicine'in Kıdemli Danışmanı, 14 kez en çok satan “New York Times” yazarı ve The Institute for Functional Medicine için Klinik İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Hyman, önde gelen sağlık Podcast'lerinden biri olan The Doctor’s Farmacy’nin de sunucusudur.

Dr. Hyman, CBS This Morning, Today, Good Morning America, The View ve CNN dahil olmak üzere, çeşitli televizyon programlarına ve kanallara tıbbi danışman olarak düzenli katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda, Dr. Oz Show'da danışman ve konuk yardımcı sunucu olan Dr. Hyman, halk sağlığını iyileştirmek için politikayı değiştirmeye yönelik çalışmaları sayesinde fonksiyonel tıp alanında sağlık reformu üzerine Senato Çalışma Grubu önünde savunuculuk yapmıştır.

Dr. Dean Ornish ve Dr. Michael Roizen ile birlikte Dr. Hyman, kronik hastalıkların yaşam tarzı tedavisi için geri ödemeyi teşvik eden 2009 tarihli Sağlığınızı Geri Alın Yasası’nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na sunmuş ve tanıtılmasına yardımcı olmuştur. 2015 yılında Tim Ryan ile birlikte, tıp eğitiminde beslenmeyi finanse etmek için ENRICH Yasası'nın Kongre'ye getirilmesine yardımcı olan Dr. Hyman, Laurie David ve Katie Couric'in yapımcılığını üstlendiği ve çocukluk çağı obezitesini konu alan, 2014'ün önemli filmi “Fed Up”da da önemli bir rol oynamıştır. Bunların yanı sıra Dr. Hyman, Clinton Vakfı'nın Health Matters, Achieving Wellness in Every Generation Konferansı’nda ve Clinton Global Initiative'in yanı sıra, küresel sağlık sorunları üzerine Dünya Ekonomik Forumu, TEDMED ve TEDx'te sunumlar gerçekleştirmiş ve ayrıca “Daha İyi Yaşam için Kitaplar” Onur Listesi’ne girmiştir.