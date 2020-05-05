Dr. Murat Berksoy kimdir?

1969 yılında Ankara’da doğan Murat Berksoy, 1987 yılında TED Koleji’nden, 1993 yılında Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlığını Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde Aile Hekimi Uzmanlığı olarak alan Dr. Berksoy, askerlik hizmetini Ankara GATA Endokrinoloji Bölümü’nde yaptı.

Sırasıyla Haydarpaşa Numune Hastanesi Diyabet Polikliniği, Kadıköy Vatan Hastanesi Çocuk Acil Servisi, Acıbadem Hastanesi Soyak ve Bağdat Polikliniği’nde Aile Hekimi olarak görev aldı. Bu hizmetlerinin ardından Alman Hastanesi'nde çalışan2012 yılından beri “Uzman Doktor” olarak Zorlu Center’da kendi muayenehanesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Özellikle fonksiyonel sağlık üzerine yoğunlaşarak, Gebelik Öncesi Hazırlık tedavileri ile çocuk sahibi olmakta sorun yaşayan çiftlere üreme sağlığı ve immünolojisi konusunda hizmet vermektedir. Bu tedavilerle hem normal gebelik oranları artmakta hem de tüp bebekte embriyo tutunma oranı yükselmektedir. Ayrıca Yaşam Süresi Uzatma ile Hücre ve Genlerin Sağlığı konularında yurtdışı temsilcilikleri de alarak, bu tedavi programlarını da uzmanlık alanında gerçekleştirmektedir.

Ergenlikten ileri yaşa kadar bütüncül sağlık kapsamında tüm sağlık sorunları konusunda kişiye özel tedaviler, kanıta dayalı uygulamalar ve kök nedeni belirleyen çözümler üretmektedir.