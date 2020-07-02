E-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler kimdir?

Fırat Sevinçgüler 07.03.1990 Ağrı doğumludur. Sevinçgüler Marmara üniversitesi ve Anadolu üniversitesi eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra ticarete atıldı. İlk olarak Fırat Medya reklam ajansını kuran Sevinçgüler daha sonra e-ticaretede yatırım yaparak Gümüş Deposu firmasını faaliyete geçirdi.

2007 yılında yazılıma olan ilgisinden dolayı ilk projesine adım atan sevinçgüler o yıllarda sohbet siteleri kurmaya başladı. Daha sonra Marmara üniversitesini kazanan Sevinçgüler eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Anadolu üniversitesinden devam ederek onuda başarıyla tamamladı.

2010 yıllarında sosyal medyanın ülkemizde güçlenmesiyle e-ticaretinde önemi arttı. Buyüzden reklam ajansını kuran Fırat Sevinçgüler bir çok firmaya ve kişiye hizmet etmeye başladı.Hizmet ettiği kişi ve kuruluşlar güçlendikce Sevinçgüler de gücüne güç kattı.

2020 yılı başlarında e-ticaret girişiminde bulunan Sevinçgüler bu sektördede adını duyuyarak başarı merdivenlerini çıkmaya başladı.

Dijital alanda bir çok ünlü firmanın danışmanlığını yapmakta olan Fırat Sevinçgüler kuruculuğunu yaptığı Fırat Medya Dijital reklam ajansı ve Gümüş Deposu Takı Aksesuar firmalarıyla dijitale geçmek isteyen herkese danışmanlık sağlamakta.

E-ticaret Uzmanı FIRAT SEVİNÇGÜLER

Fırat Sevinçgüler, Eğitimini Marmara Üniversitesi ve Anadolu üniversitesinde başarı ile tamamladıktan sonra , birçok dijital alanda yatırımlar ile başarıya ulaşmıştır. Dijital çağa yatırım yapan Sevinçgüler, belirlediği dijital sektörlerde yatırım yapmaktan ve sermaye bağlamaktan çekinmemektedir. Başlangıç aşamasında ki kurduğu platformlarda çoğunlukla başarıya ulaşmıştır. Kurmuş olduğu FIRAT MEDYA dijital reklam ajansının ve GÜMÜŞ DEPOSU takı aksesuar firmalarının kuruculuğunu yapmaktadır.

E-ticaretin Önemi ve Danışmanlık Hizmeti

Sosyal medyada çok sık adını duyduğumuz Fırat Sevinçgüler, birbiri ardına sıralanmış birçok projeyi başarıyla yerine getirmiştir.

E-ticarette bir çok firmayı başarıya ulaştıran SEVİNÇGÜLER,müşterilerinidijital ortamda eğitimler vererek geliştirmekte, tarihi projelere imza atmıştır. Projelerin içerisinde sorunsuz çalışan ve orijinal sistemler kullanan Sevinçgüler, diğer firmaların aksine daha yeni tasarımlar geliştirmeye ve her işlemin üzerine daha fazlasını koyarak kullanıcılarına daha şık deneyim sunmuştur. Başta instagram olmak üzere bir çok sosyal platformda hizmet sunan SEVİNÇGÜLER hizmet alan her müşterisiyle özel ilgilenmektedir.

Yazarlıkta yapan Fırat SEVİNÇGÜLER,’ Sosyal Medya ile E-ticaret ’ kitabını bir süre sonra tüm okurlarına armağan edecektir.

Sosyal Medya Uzmanlığı

Sosyal medya uzmanı olduğunu İnstagram üzerinde ki çalışmaları sayesinde anladığımız Sevinçgüler, Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal mecralarda da adından sıkça söz ettirmekte. Sosyal medya üzerine kurdukları ajans için tüm projelerin başında kendisinin olacağından eminiz. Sosyal medya günümüzde çok sık kullanılan ve firmaların genellikle reklam vermek için yarış içerisinde olduğu mecralar arasında. Firmalar ürünlerini satabilmek için veya daha çok kullanıcıya ulaşabilmek için doğru sektör, doğru kullanıcı anlayışı ile reklam vermektedir. Reklamları en iyi şekilde ayarlayabileceklerine inandığımız FIRAT MEDYA, çalıştıkları her işletme için başarı elde etmektedir.



