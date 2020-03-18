Fahrettin Gözet Kimdir?

• Okul ve kulüp basketbol takımlarıyla Türkiye şampiyonlukları yaşadı. Türkiye’de 1.ligde profesyonel basketbol oynadı.

• 1989 yılında, bugün Türkiye’de kamp ve okul dışı eğitim sektörünün lideri olan Geleceğin Yıldızları organizasyonunu kurdu. Geleceğin Yıldızları Türkiye’den ve dünyanın 70 ülkesinden gençlerin buluşma noktası oldu.

• 2008–2012 arasında Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği yaptı.

• 2010'da Türkiye Kamplar Derneği'nin kuruluşuna öncülük etti, 6 yıl derneğin kurucu başkanlığını yaptı.

• 2010'da TBF ve FIBA tarafından düzenlenen ve 110 ülkeden çocukların ve koçların katıldığı Children of the World projesinin başkanı olarak, bugüne kadar düzenlenen en büyük uluslararası katılımlı kampı yönetti.

• ICC 2014 Uluslararası Kampçılık Kongresi başkanlığını yaptı.

• 2008’de ICF yönetim kurulu üyesi oldu. 20 den fazla ülkede kongrelerde ve üniversitelerde okul dışı eğitim ve Geleceğin Yıldızları modeli üzerine konferanslar verdi.

• 2019’da Rusya okul dışı eğitim ve kampçılık sektörü tarafından verilmeye başlanan "Camp Without Borders" ödülüne dünyada layık görülen ilk kişi oldu.

• 2014-2020 arasında ICF Asbaşkanı olarak görev yaptı.

• Ekim 2020’den itibaren 106 ülkenin temsil edildiği ICF Başkanı olarak görev yapacak.

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