Faysal Soysal Kimdir?

Batman doğumlu olan Faysal Soysal gençlik yıllarından itibaren şiire ilgi duydu.

2000 yılında şiir ve sinema ile daha yakından ilgilenmek için Tıp Fakültesini 2.sınıfta bıraktı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.

2003-2007 yılında Tahran Sanat Üniversitesi’nde Sinema Yönetmenliği ve aynı yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı bölümünde Yüksek Lisans yaptı.

Tahran’daki eğitimi sürecinde uluslararası festivallerde gösterilen ve çeşitli ödüller alan 4 tane kısa film çekti.

‘Kayıp Zaman Düşleri’ adlı 35mm formatta çektiği mezuniyet filmiyle kendi sinema diline yakın olan şiirsel sinema örneklerinden birini ortaya koydu.

2008 yılında bir bursla New York Film Akademisi’ne katılan Soysal ’New York’ta 3’ü 16mm, biri dijital olmak üzere 4 adet kısa filme daha imza attı.

2002’de yayınlanan ‘Düşe Yağmalanan Hayal Kuyusu’ adlı kitabından sonra 2011’de ‘Bir Ölünün Defteri’ adlı ikinci şiir kitabını yayınladı.

Sohrap Sepehri ve F.G. Lorca’dan yaptığı tercümeleri ‘Akdenizdeki Çöl’ adlı kitapta topladı. Babek Ahmedi’nin Tarkovski Sineması kitabını bir arkadaşıyla beraber Türkçe’ye kazandırdı. 2009’dan beri üzerinde çalıştığı ve çekimlerini Türkiye ve Bosna’da yaptığı ilk uzun metrajı ‘Üç Yol’u 2013’te tamamladı.

Film yurt içinde ve yurt dışında toplam 13 ödüle layık görüldü. 2014’te ‘Şarkılar Değişti Önce’ adlı belgeselini ve 2015 yılında Üç Yol’daki Srebrenitsa annesinin gerçek hikayesinin izini sürerek Srebrenitsa ve Prijedor katliamlarını konu alan ‘Kayıp Zamanlar’ adlı belgeseli yaptı.

TRT Belgesel için Srebrenitsa Anneleri adlı 5 bölümlük belgesel dizisinin yönetmen ve yapımcılığını yaptı.

Şiir ve sinema değerlendirmelerini çeşitli edebiyat ve sinema dergilerinde yayınlamaya devam eden Soysal, aynı zamanda Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev aldı.

Yeryüzü Doktorlarının gittikleri uzak coğrafyalardaki gönüllülük serüvenlerini 10 bölümlük Yeryüzü Hikayeleri adlı belgesel dizisiyle televizyon ekranlarına taşıdı.

2009’den beri Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivalinin direktörlüğünü yapan Soysal, ikinci uzun metrajı olan Ceviz Ağacı’nı ilk Türkiye-İran ortak yapımı olarak 2020’de tamamladı.