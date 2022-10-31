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Gizem Çetin kimdir?

TOGG açılışında unutulmaz anları canlı olarak tüm dünyaya sunan başarılı spiker Gizem Çetin, çok sayıda haber kanalında son dakika haberlerin kamuoyuna ilk duyuran isim oldu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:15
Gizem Çetin kimdir?

Gizem Çetin kimdir?


Hafta içi her gün TV100 ekranlarında haberleri aktaran deneyimli sunucu Gizem Çetin, geçtiğimiz 29 Ekim’de yerli otomobil TOGG’un üretileceği Gemlik Tesisinin açılışında tüm gün yaptığı başarılı yayınla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada da adından söz ettiren haber spikeri güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Gizem Çetin kimdir?

Doğma büyüme İstanbullu olan Gizem Çetin, sosyoloji okuduğu Boğaziçi Üniversitesi’ndeki öğrencilik yıllarında NTV haber merkezinde meslek hayatına başladı. Ardından Yüksek Lisans eğitimi için gittiği Londra’da da BBC Türk’de görev alan Gizem Çetin Beyaz Tv, Habertürk kanallarında çalıştıktan sonra yaklaşık 3 yıldır Tv100 ekranlarında haber programlarını aktarıyor.

Anahtar Kelimeler:
Gizem çetinKimdirTOGG
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