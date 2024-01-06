Gülay Yedekçi kimdir



Doç. Dr. Gülay Yedekci 2015 yılında önseçimi kazanarak 2,5 yıl CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekiliği yapmıştır. Yedekci geçtiğimiz günlerde Avcılar Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklarken, açıklama Avcılar’da coşkuyla karşılandı.





2014 yılında ‘Yılın Mimarı’ ödülüne layık görülen, Fransa’nın Belfort Belediyesi tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Mimarı seçilen Doç. Dr. Gülay Yedekci ‘Avcılar için hazırız. Sorunları biliyoruz. Çözümlerimizle geliyoruz.’ ifadelerini kullanarak Avcılar konusundaki iddiasını ortaya koydu.

Peki Gülay Yedekci’nin Avcılar vizyonunda neler var?

Gelin, Avcılar için Geleceği Birlikte Planlayalım

Avcılar için ekolojik mimari ve kamu yararına proje tasarımı:

Kent bilimi ilkelerinin esas alınacağı ekolojik mimari ve kamu yararına proje tasarımlarını hep birlikte oluşturacağımız toplumun her kesimine hitap eden sokakları, parkları, ağaçları yeşiliyle erişilebilir, sürdürülebilir ve yürünebilir bir Avcıları mümkün kılacağız.

Avcılar’ı deprem güvenlikli yapılar ile insanlarımızın huzur içinde yaşayacağı, vatandaş yararına kentsel dönüşümün uygulandığı afet güvenlikli ilçe haline getirelim.

Kentsel dönüşüm; binaları yıkıp yeniden yapmak değildir. Yeşil alanların ve otoparkların olduğu komşuluk ilişkilerinin gözetildiği insanların mülkiyet haklarının korunduğu, vatandaşın mutlulukla ve güvenle yaşayabileceği çözümler sunmaktır.

Yağmur sularının arıtılarak toplandığı verimli bina uygulamasının kullanıldığı daha az çevresel stres, daha az su tüketimiyle çevreye duyarlı yeşil bir Avcılar

Gençler için spor ve kültürel bir Avcılar:

Kent kimliğinin önemsendiği halkın yönetime dahil olduğu şeffaf ve üretken yönetim anlayışı ile belediyecilik yapalım. Gençlerimizin ihtiyaçlarını gözeten spor ve kültürel etkinlikleri için Gençlik Merkezlerinin Sosyal alanların ve Kütüphanelerin olacağı modern bir Avcılar.

Sporu teşvik edici, kapalı ve açık spor alanları kurulacaktır.

İklim değişikliği için önlemlerin alındığı daha temiz bir Avcılar:

YEŞİL ENERJİ’nin etkin kullanılarak karbon salınımının azaltılmasına çalışılacaktır.

Bu çalışmalarımızı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu ile koordineli ve uyumlu bir şekilde destekleriyle hızlı bir şekilde hayata geçireceğimize inanıyoruz.

Denizin daha etkin kullanımı:

Bir deniz kenti olan avcıların İBB ile ortak çalışmalar ile trafik sorununu çözmeye dönük çalışmalarımızı hayata geçirmeye ve deniz ulaşımının da arttırılarak ulaşım sorunu olmayan bir avcıları büyükşehir belediyemiz ile birlikte planlayacağız.

Çalışan annelerimiz için İBB ile daha çok kreş:

İhtiyacı olan büyüklerimiz için bakım evleri planlayacağız.

Sokak hayvanları:

Sokaklardaki sadık dostlarımız için Modern barınaklar açacağız.

Güvenli Avcılar:

Güven içerisinde her saatte yürünebilen herkesin sokaklarda engelsizce dolaşabileceği, güneş enerjisi kullanılan aydınlatma sistemleri ile çevre dostu, aydınlık, güvenli sokaklar ve meydanlar oluşturulacaktır.

Güvenli bisiklet ve yürüme yollarıyla yürünebilir bir Avcılar. Öncelikle çocukların güvenliği olmak üzere park alanlarındaki güvenliğin sağlanması, doğru aydınlatma tasarımlarıyla suç oranının azaltılmasına destek sağlanacaktır.

Eğitimi ve üretimi destekleyen Avcılar:

Kadını ve üretimi destekleyen Avcılar,

Bir bilim ve teknoloji merkezi olarak Avcılar,

Doğa ve hayvan dostu olarak Avcılar

Çevreye duyarlı, yeşil bir Avcılar.

Kent içi tarım alanları oluşturacağız ve bu alan, ilkokul öğrencilerinin ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kullanımına açılacak. Böylece apartmanda büyüyen çocuklarımız toprağa dokunabilecektir. Semt bostanları geliştirilecektir.

Deprem güvenliği:

Akıllı belediyeciliği gelecek mimarisi örneklerinin görüleceği deprem güvenliğinin alındığı yüksek nitelikli mimarlığın, yeşil binaların olduğu, kent kimliğinin korunduğu, karbon salınımının minimuma indirildiği, huzurlu bir Avcılar.

Avcılar halkı için daha iyi yaşam standartları:

Engellilere, yaşlılara, gençlere, çocuklara ve kadınlara daha iyi yaşam standartları oluşturacağız. Kentlerin ve yapıların erişilebilir olması hedefi ile hazırladığım marka tescili bana ait olan TURUNCU BAYRAK modeli ile engelli insanlarımız için var olan ve yapılacak olan tüm yapıların, sokakların, caddelerin, kaldırımların daha yaşanabilir hale gelmesi için mimari ve kent kültürüne uygun hale gelmesini amaçlayan bir projedir Turuncu Bayrak.

Kardeş meydanlar projesi hayata geçirilecektir.

Daha yeşil bir Avcılar:

Sırt sırta değil diz dize iletişime olanak sağlayan tasarımlar kullanılacaktır. Cazibe merkezleri yaratılacak parsel iç bahçeleri yaşam kalitesini yükseltildiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendirildiği alanlar olarak düzenlenecektir.

Daha çok yeşil alan, daha yaşanılır. Avcılar,

Doğa ve hayvan dostu olarak Avcılar,

Bilim ve teknoloji merkezi Avcılar:

Bir bilim ve teknoloji merkezi olarak Avcılar

Sahillerde ve trafiğe kapalı alanlarda açık kütüphaneler konulacaktır.

Anadolu kültür parkları oluşturacağız.

Turizm merkezi Avcılar:

Bir turizm merkezi olarak Avcılar

sanat sokağı olan Kültür Merkezi bir Avcılar

trafik ve otopark sorununa çağdaş çözümler sunacağız.

Kadına önem veren bir Avcılar:

Kadınların emeklerini katma değere çevirebilecekleri imkanların sağlanmasıyla kadına emekçilere dost bir Avcılar, Katılımcı, şeffaf halkın tüm bileşenleriyle beraber yöneteceğimiz bir huzur merkezi olarak Avcılar



