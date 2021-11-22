Kıvılcım Kocabıyık Kimdir?



Kıvılcım Kocabıyık kariyerine 2007 yılında Borusan Grubu’nda Yönetici Yetiştirme Programı ile başladı. 2012 yılı itibari ile rejeneratif tarım üzerine çalışan çiftlik ve açık hava sanat vadisi olarak kurdukları 38-30 Çiftliği’nde Genel Müdür olarak çalışmaya başladı.

2013 yılında kurucu ortak olduğu Akko Marka Grubu’nda Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Akko Marka Grubu kısa zamanda yeme içme sektöründe 9 farklı markayı 9 farklı ülkede 33 ayrı lokasyonda hizmet veren bir grup halini aldı. Aynı zamanda Türkiye’nin öncü yeşil restoran zincirlerinden oldu. Fast Company Kadın Kurucular 100 Listesi'nde ilk 30’da yer almaktadır.

Girişimci ve etki yatırımcısı olan Kocabıyık’ın teknoloji başta olmak üzere toplumsal ve çevresael problemlere çözüm üreten ulusal ve uluslararası girişimlere yatırımları bulunmaktadır. Aynı zamanda TechOne Venture Capital’da Yatırım Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kocabıyık, iklim krizi ile mücadeleyi odağına alan Yuvam Dünya Derneği’nin kurucu başkanıdır. Yuvam Dünya Derneği’nde MEB ile ortak yönetilen “İklim Değişikliği Müfredat” projesi, Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Merkezi ile çıkarılan haftalık iklim-kültür dergisi “Dünyahali”, Türkiye’nin en geniş kapsamlı toplumsal iklim krizi araştırmaları gibi projelere liderlik etmiştir. Fast Company Sürdürülebilirlik Liderleri 50 listesinde sivil toplum kuruluşları arasında 3. sırada yer almıştır.

Sivil toplum kuruluşlarına aktif destek veren Kıvılcım Kocaybıyık, KAGİDER Yönetim Kurulu üyesi, Turkey One Derneği Gastronomi Komite Başkanı, YÜcİTA üyesi, Endeavor üyesi, SEY Vakfı Danışma Kurulu üyesidir.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik mezunu olan Kocabıyık, University of Illinois Urbana-Champaign’de Sürdürülebilirlik, Yale University’de ise İklim Değişikliği Uzmanlığı programlarını tamamladı. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Coğrafya Lisans programına devam etmektedir.

Evli ve iki çocuk annesi olan Kocabıyık’ın İklim Krizi, Doğal Yaşam, Döngüsel Ekonomi, Sosyal Girişimcilik, Doğa Gözlemciliği, Çağdaş Sanat ilgi alanlarını oluşturmaktadır.