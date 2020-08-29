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Mahir Polat Kimdir?

Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat İBB Genel Sekreterliği'ne atandı. Mahir Polat Kimdir?

29 Ağustos 2020 Cumartesi 11:18
Mahir Polat Kimdir?

Mahir Polat Kimdir?

Mahir Polat 1976 yılında Erzincan’da doğdu. 2002 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 

2003 yılında İ.T.Ü. Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans bölümünde eğitimine başladı. 

2008 yılında Y.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anabilim Dalı Müzecilik Bölümü’nde müzelerin küratöryel etkinlikleri üzerine hazırladığı tezi ile lisansüstü eğitimini tamamladı. 

Aynı bölümde 2011 – 2015 yılları arasında misafir öğretim görevlisi olarak kültürel miras mevzuatı üzerine ders verdi. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladığı dinsel kültürel miras odaklı doktora tezi çalışmasına devam etmektedir. 2005 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde başladığı görevini 2009 yılından itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürdü. 

2014 – 2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi ve 2016 – 2019 Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte pek çok müze kurulumu ve restorasyon çalışmaları içerisinde yer aldı. 

Tarihi kültürel çevre koruma, müzebilim, dinsel kültürel sosyal tarih, toplumsal hafıza ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmaları olan Mahir Polat, Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, EuropaNostra Türkiye, Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir. 

Ağustos 2019’da İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına atanan Mahir Polat, 28 Ağustos 2020 itibariyle genel sekreter yardımcısı oldu.

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Son Güncelleme: 29.08.2020 11:38
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Mahir Polat Kimdir
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