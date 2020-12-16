

Marziye İlhan kimdir?



Marziye İlhan Türkiye ve bölge ülkelerinde son yıllarda çok sayıda sosyal sorumluluk projelerini üstlenen ve kendini çocuk ve kadınların gelişimine adadı.

Meslek hayatına sağlık sektöründe başlayan Marziye İlhan işletme fakültesini bitirmiş ve yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Bölümünde tamamlamıştır. Marziye İlhan 1993 yılından beri Türkiye’deki birçok sektörde tepe ve orta kademelerinde aktif yöneticilik yapmış ve bu alanda 2003 yılında “en iyi yönetici” olarak seçilmiş ve ödüllendirilmiştir.

SEKTÖREL DENEYİM VE ÜNİVERSİTELER

Rehabilitasyon Hemşireliği, NUTRİCİA, Wyeth ilaç firmasında satış ve eğitim elemanı, Özel Çapa Hastanesi Hastane Müdürlüğü, Amerikan Hastanesi Hemşire Yönetici, Koç Üniversitesi Semahat Arsel H. Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC) Direktörlüğü, Koç Üniversitesi HYO-SANERC Öğretim Görevlisi ve Koç Üniversitesi SANERC Akademik Danışman olarak çalışmıştır.

Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak İletişim, İnsan Kaynakları, Toplam Kalite Yönetimi, KKTC İlim Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak, Toplam Kalite Yönetimi ve Sağlık Çalışanları ve İletişim, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Öğretim Görevlisi olarak, Sağlık Çalışanları ve İletişim, Toplam Kalite Yönetimi, Hastane Yönetimi derslerini vermiştir.

Türkiye Educon CENTER ve KKTC Educon Center Direktörü’dür. Sektörel yönetim-eğitim danışmanlığı, kalite danışmanlığı yapmaktadır.



SOSYAL SORUMLULUK

Türkiye genelinde Sağlık Bakanlığı ve Koç Üniversitesi SANERC Liderliğinde sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında Hasta Güvenliği, Bilgi Güvenliği konularında seminerler serisi yapılmasında liderlik yapmıştır.

Son yıllarda özellikle gençlerin ergenlik dönemi sosyal geçişlerine yönelik sorunlara eğilmiş ve eğitimlerini bu alanda da yoğunlaştırmıştır. Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimi konusunda Türkiye genelinde sosyal sorumluluk çalışmalarında aktif rol almıştır.

Türkiye genelinde birçok lise ve üniversite gençlerine yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermiştir. Aynı zamanda tarımdaki girişimci kadınlara yönelik kişisel gelişim eğitimleri projelerinde rol almış ve eğitimciliğini yapmıştır.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile birlikte KKTC de “Kişisel Gelişim Eğitim Seferberliği “başlatmış ve risk altındaki çocuklar, ana -baba ve öğretmenlere yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermiştir.



YAYINLAR

Sağlık Çalışanlarının İletişimi

Ana Baba Olmak Şefkat Dili Konuşmaktır.

Ergenliğin Sırlarına Yolculuk

Görgü ve Nezaketin Gücü

Öz bakım

Ayrıca, tıbbi hatalara ve ekip çalışmasına yönelik kitap bölümleri yazmıştır.

TV PROGRAMLARI

Türkiye TR. “Marziye İlhan İle Yaşamak Güzeldir “

KKTC -BRT “Sevgi Atölyesi” TV programı.

Hastane Dergisi 2003 yılı Özel Sektörde Kendi Alanında En Başarılı Yönetici Ödülünü almıştır.

Sağlık Yöneticileri Derneği Kurucu Üyesi (1996)

Sağlık Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter (2003-2005), (2005-2008)

İst. Bireysel Gelişim Derneği kurucu üyesi ve başkanlığını yürütmektedir.

Yönetici olarak birçok işletme ve sağlık kuruluşunun profesyonel ekiplerinin yönetiminde planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon, denetleme fonksiyonlarında liderlik yapmıştır. Aynı zamanda satış ve pazarlama alanında piyasa araştırma ve ücretlendirme, kurumun iç ve dış müşteri ilişkilerinin düzenlenmesi ve tanıtılmasını yönlendirme, proje geliştirme ve yönetme, kalitenin sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar, kongre, sempozyum vb. bilimsel toplantı organizasyonları yapmıştır.

Koç Üniversitesi – SANERC ‘te Yönetici Geliştirme, Hemşirelik Hizmetlerinde Yönetici Geliştirme, Hemşire Eğitici Eğitimi, sertifika programlarını düzenlemiştir.

Ayrıca Eğitici Eğitimi, Kalite Yönetimi, Yönetici Yetiştirme Programı, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Koçluk eğitimleri vb. yetkinlik kazandıran sertifika programlarını düzenlemiş ve eğitmenliğini yapmıştır.