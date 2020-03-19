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Miyase Sertbarut Kimdir

Türk edebiyatının genç kuşak yazarlarından. Kalema aldığı onlarca hikaye ile yeni nesil çocukları kendi dünyasının kahramanlarıyla yolculuğa çıkarmayı başaran ender yazarlardan.

19 Mart 2020 Perşembe 12:24
Miyase Sertbarut Kimdir

Miyase Sertbarut Kimdir

Cumhuriyet dönemi Genç kuşak hikayecilerinden Miyase Sertbarut, Komşumuz Çok Acayip adlı romanı ile Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı ödülünü aldı.

1963 yılında Ceyhan'da doğdu. Keloğlan, Jules Verne, Orhan Kemal ve Karabaşlarıyla büyüdü. Okula giderken hep karnı ağrıyordu. Yani o öyle zannediyordu... 

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi, yine karnı ağrıyordu. 

Öğretmenlik yaptı, karnının ağrısı geçmiyordu. Yazmaya radyo tiyatroları ile başladı. 

Öykü, roman, masal türlerinde yapıtlar verdi. Karnının ağrısı geçti. 

Kitapların bütün ağrılara iyi geldiğini düşünüyor. 

Yazarın Komşumuz Çok Acayip adlı romanı 2013 yılında Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı ödülünü almıştır. 
Sınavsız Hava Sahası adlı oyunu pek çok okulda sahnelenmektedir. 

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