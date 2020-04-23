Muammer Sun kimdir?

1932’de Ankara’da doğdu. 1946’da Askeri Muzıka Okulu’nda müziğe başladı. 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü’ne girip Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu.

Konservatuarda öteki konuların yanı sıra Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği, Muzaffer Sarısözen ile Türk halk müziği, Ruşen Ferit Kam ile klasik Türk musikisi; özel olarak da Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı.

1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi’nden Saygun’un öğrencisi olarak “pekiyi” dereceyle mezun oldu. Sun aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı.

İzmir Devlet Konservatuarı’nda, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda akademisyen olarak görev yaptı. Öğrenciler yetiştirdi.

1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.

Türk müziğinin hem halk, hem de geleneksel kaynaklarından esinlenen ve Kemal İlerici’nin armoni sistemi ile yazan Sun, bale müzikleri, orkestra eserleri, oda müziği ve piyano parçaları, sahne müzikleri, piyano ya da orkestra eşlikli şan parçaları, müzikli çocuk oyunları, koro ve soprano için Beş Parça gibi eserler besteledi.

Muammer Sun ayrıca Türk müzik eğitimi konusunda pek çok çalışma yapmış, kitaplar yazmıştır. Muammer Sun, 2004 yılında kurduğu Sun Yayınevi’nden müzik eğitimi ve müzikolojiyle ilgili kitaplar yayımlamaktadır.