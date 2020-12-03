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Muazzez Yaşbala Kimdir?

Muazzez Yaşbala, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Çocuk bölümlerinde eğitim uzmanlığı yaptı.

03 Aralık 2020 Perşembe 23:38
Muazzez Yaşbala Kimdir?

Muazzez Yaşbala Kimdir?

İstanbul’a geldikten sonra Özel Pinokyo ve Özel Peyker Anaokulları’nda görevler aldı. Sonrasında çalışma hayatını Özel Papatyalar Anaokulu’nu kurarak devam ettirdi. AR-EL İlköğretim Okulları’nda Eğitim Koordinatörlüğü yapan Muazzez Yaşbala, meslektaşlarının yetiştirilmesi amacıyla İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

Çapa Hastanesi Çocuk Sağlığı Derneği işbirliğiyle, 0-5 yaş arası çocukların tüm gelişimleri ve sağlığı ile ilgili gerek anne-babalara gerekse çocuk bakıcılığını bir meslek olarak amaçlayan kişilere yönelik düzenlenen eğitimde yer aldı. Birçok okul ve sivil toplum kuruluşlarında Okul Olgunluğu, Çocukların Yaş Özellikleri, Çocuk Ruh Sağlığı ve Anne-Baba Tutumları konularında seminerler verdi.

15 yıl boyunca Özel Aylin Kotil Anaokulları’nda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı olarak anaokulu çağındaki çocukların gelişim alanlarını yakından takip ederek aile danışmanlığı yaptı. 2008 yılında uzman arkadaşlarıyla kurduğu ve halen İstanbul Bakırköy’de faaliyet gösteren 5 Duyu Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk gelişim testleri, oyun terapisi, sınav kaygısı, çocuk ve ergen EMDR uygulamaktadır. Pandemi döneminde seanslarına online olarak devam etmektedir.

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Muazzez Yaşbala Kimdir
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