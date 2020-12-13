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Murat Abbas Kimdir?

Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.

13 Aralık 2020 Pazar 12:28
Murat Abbas Kimdir?

Murat Abbas Kimdir?

1969 yılında İstanbul’da doğan Murat Abbas, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdi. 1994’te BDO Denet’te denetim asistanı olarak çalışmaya başladı.

PWC, Bosch, Siemens, Profilo Grubu, Superonline, Ticketturk şirketlerinde finansal kontrolör ve finans müdürlüğü görevlerini üstlendi.

1999 yılında müzik sektörüne girdi ve birçok radyo programında editörlük yaptı.

Pozitif Live’de genel müdür yardımcılığı yapan Murat Abbas, 2014’te Zorlu Holding’de PSM’den sorumlu hissedar temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 

Mart 2015’te Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Genel Müdürü olarak atanan Abbas, 6 senelik görevi boyunca kurumun kreatif, idari, organizasyon ve finans bölümlerinden sorumlu oldu. 

Sayısız yerli ve yabancı müzikali, festivali, sergiyi, etkinliği, konseri, tiyatro oyununu, opera - bale ve dans performansını PSM’de başarıyla hayata geçiren Abbas, evli ve sıkı bir plak / eski kitap koleksiyoneridir.

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Murat Abbas Kimdir
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