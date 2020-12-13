Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Murat Çakır Kimdir?

Aslen Samsun'lu olan Murat Çakır İBB'nin genç bürokratları arasında yer alıyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur.

13 Aralık 2020 Pazar 12:31
Murat Çakır Kimdir?

Murat Çakır Kimdir?

1973’te Samsun’da doğan Murat Çakır, orta ve lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Murat Çakır, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi “Yönetici MBA” bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2019’da yılında Beykent Üniversitesi İşletme Doktora programına başladı.

İş hayatına 1996 yılında Ernst&Young “Denetim” bölümünde başlayan Çakır, 1999-2006 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ’de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunduktan sonra, 2006-2011 arasında şirketin Mali ve İdari İşler, Operasyon, Bilgi Teknolojileri, Krediler ve Risk Kontrol’ den sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı” olarak çalıştı. 

2011-2015 yılları arasında Fina Enerji Holding A.Ş.’ de Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı. 2015’te Bayraktar Grubunda, “İç Denetim ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı”, ardından Ocak 2016 itibariyle Mart 2019’a kadar Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri AŞ’de “Genel Müdür” olarak görevini sürdürdü.

Çakır, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Murat Abbas Kimdir?
Murat Abbas Kimdir?
Muazzez Yaşbala Kimdir?
Muazzez Yaşbala Kimdir?
Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı | Lütfi Elvan kimdir?
Berat Albayrak'ın yerine Lütfi Elvan atandı | Lütfi Elvan kimdir?
Emre Erdemoğlu kimdir?
Emre Erdemoğlu kimdir?
Özgür Masur Kimdir?
Özgür Masur Kimdir?
Faysal Soysal Kimdir?
Faysal Soysal Kimdir?
Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?
Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?
Mustafa Sökmen kimdir?
Mustafa Sökmen kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Murat Çakır Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Abbas Kimdir?
Murat Abbas Kimdir?
Muazzez Yaşbala Kimdir?
Muazzez Yaşbala Kimdir?
Emre Erdemoğlu kimdir?
Emre Erdemoğlu kimdir?
Faysal Soysal Kimdir?
Faysal Soysal Kimdir?
Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?
Ressam Gökhan Yıldırım Kimdir?
Mustafa Sökmen kimdir?
Mustafa Sökmen kimdir?
Oktay Özel kimdir?
Oktay Özel kimdir?
Arif Gürkan Alpay Kimdir?
Arif Gürkan Alpay Kimdir?
Mahir Polat Kimdir?
Mahir Polat Kimdir?
Op. Dr. Sedat Baş | Estetik ve Plastik Cerrah
Op. Dr. Sedat Baş | Estetik ve Plastik Cerrah

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim