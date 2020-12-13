Murat Çakır Kimdir?

1973’te Samsun’da doğan Murat Çakır, orta ve lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi’nde tamamladı.

Murat Çakır, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi “Yönetici MBA” bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

2019’da yılında Beykent Üniversitesi İşletme Doktora programına başladı.

İş hayatına 1996 yılında Ernst&Young “Denetim” bölümünde başlayan Çakır, 1999-2006 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ’de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunduktan sonra, 2006-2011 arasında şirketin Mali ve İdari İşler, Operasyon, Bilgi Teknolojileri, Krediler ve Risk Kontrol’ den sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı” olarak çalıştı.

2011-2015 yılları arasında Fina Enerji Holding A.Ş.’ de Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu “Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi” olarak görev yaptı. 2015’te Bayraktar Grubunda, “İç Denetim ve Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı”, ardından Ocak 2016 itibariyle Mart 2019’a kadar Bayraktar Otomotiv ve Servis Hizmetleri AŞ’de “Genel Müdür” olarak görevini sürdürdü.

Çakır, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği üyesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.